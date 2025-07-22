Kaza Sonrası Kavga: Adalet Talebi

'TÜM SORUMLULAR YAKALANIP YARGI ÖNÜNE ÇIKARILSIN'

Olayda hayatını kaybeden Alkan Ergin'in amcası Mehmet Ergin, trafik kazasının ardından çıkan kavganın iş yerlerinin önünde meydana geldiğini, kendilerinin ise kavgayı ayırmak için müdahale ettiklerini söyledi. Ergin, "Biz ayırmaya çalıştık ama bu sırada iş yerimize saldırdılar. Bu kişiler, bütün ailemize saldırarak 4 aile ferdimizi bıçaklayıp kaçtı. Olaya karışan kişilerin adalet önünde yargılanmasını ailece istiyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Lütfen bu işin içinde kim varsa, tüm sorumlular yakalanıp yargı önüne çıkarılsın. Adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz ve bunu istirham ediyoruz. Bu davanın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Aile adına konuşan Mürsel Mıcığılları, "Daha önce yaşanan 'münferit' bazı kavgaların önemsenmemesi, durumu bu hale getirmiştir. Bu konuda öncelikle halkımızı duyarlılığa, ardından yetkilileri göreve davet ediyoruz. Faillerin derhal bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.