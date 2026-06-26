Kaza Sonrası Kavga: Biri Öldü, Şoföre 11 Yıl Hapis - Son Dakika
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Kaza Sonrası Kavga: Biri Öldü, Şoföre 11 Yıl Hapis

Kaza Sonrası Kavga: Biri Öldü, Şoföre 11 Yıl Hapis
26.06.2026 18:27
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Giresun'da, hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada emekli öğretmen Abdullah Coşkun hayatını kaybetti.

GİRESUN'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada, yumruk attığı emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun'un (68) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İlhan İhtiyaroğlu (38), 'Kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek' suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen yıl 16 Kasım'da Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden İlhan İhtiyaroğlu yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil ile emekli sınıf öğretmeni Abdullah Coşkun idaresindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı darbeler sonucu yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Coşkun, kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü İhtiyaroğlu, tutuklandı. Yakalandığı akciğer kanserini, kızı Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan'ın 3 yıl süren tedavisi sonrası kazadan 1 hafta önce yenip, sağlığına kavuşan Coşkun, Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Hasarlı kaza sonrası yaşanan kavgada Abdullah Coşkun'a yumruk atıp, ölümüne neden olduğu iddia edilen İlhan İhtiyaroğlu hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Giresun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İhtiyaroğlu, tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, hayatını kaybeden Abdullah Coşkun'un aile fertleri ile taraf avukatları katıldı. Coşkun ailesi, sanığa en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, son savunmasında iddiaları kabul etmeyerek "Yargıya güvenim sonsuz, olanlardan çok üzgünüm" diyen sanık İlhan İhtiyaroğlu'nu 'Kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek' suçundan 11 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Giresun, Güncel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza Sonrası Kavga: Biri Öldü, Şoföre 11 Yıl Hapis - Son Dakika

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