Kazada Hayatını Kaybedenlere Rahmet Dileği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'de yolcu otobüsü, kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale Ezine'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi her türlü kazadan korusun." ifadelerini kullandı.