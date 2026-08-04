İznik\'teki kazada ölen anne ile kızı Osmancık\'ta toprağa verildi

BURSA'nın İznik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Mehtap Koca ile kızı Ecem Duru Koca (3), Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, 2 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında İznik-Adapazarı kara yolu İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Uzman Çavuş Muhammet Ö. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Adem Murat B. idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Adem Murat B. ile Uzman Çavuş Muhammet Ö., Astsubay Yunus Koca, eşi Mehtap Koca ile kızı Ecem Duru Koca, oğlu O.K.K., Alaattin U. ve Yusuf U. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mehtap Koca ile kızı Ecem Duru Koca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Anne ve kızı için bugün Çorum'un Osmancık ilçesindeki Beyler Çelebi Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Güler, aile yakınları, askeri personel ve çok sayıda kişi katıldı. Helallik alınmasının ardından Mehtap Koca ile kızı Ecem Duru Koca'nın cenazeleri, dualar eşliğinde Osmancık Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Jandarma Astsubay Yunus Koca ile oğlu O.K.K.'nin ise Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.