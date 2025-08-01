Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından hastanede tedavi gören yaralılardan biri yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Çiğdem Kalkışım, yaşam mücadelesini kaybetti.
D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde 19 Temmuz'da karşı şeride geçen otomobille tırın çarpışması sonucu Yavuz Selim Kalkışım, Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetmiş, Çiğdem Kalkışım, V.I, O.Y.K. ve U.A.K. yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Kazadaki Yaralılardan Biri Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?