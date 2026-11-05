Kazakistan 200 sanayi işletmesi için 1,7 trilyon tenge yatırım yapacak - Son Dakika
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Kazakistan 200 sanayi işletmesi için 1,7 trilyon tenge yatırım yapacak

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Kazakistan 200 sanayi işletmesi için 1,7 trilyon tenge yatırım yapacak
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Kazakistan, 2026 yılı sonuna dek yaklaşık 200 yeni sanayi tesisini 1,7 trilyon tenge (3,76 milyar dolar) yatırımla devreye almayı hedefliyor. İmalat sektörü yılın ilk 9 ayında yüzde 8,6 büyüdü ve üretim değeri yaklaşık 24,2 trilyon tengeye ulaştı.

ALMATI, 5 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan, 2026 sonuna kadar toplam 1,7 trilyon tenge (3,76 milyar ABD doları) tutarında yatırımla yaklaşık 200 yeni sanayi işletmesini faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Kazinform Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre, Başbakan Birinci Yardımcısı Nurlybek Nalibayev hükümet bilgilendirme toplantısında ülkenin imalat sektörünün yılın ilk 9 ayında yüzde 8,6 büyüdüğünü ve üretim değerinin yaklaşık 24,2 trilyon tengeye ulaştığını söyledi.

Enerji Bakanı Yerlan Akkenzhenov ise ülkenin mevcut üç petrol rafinerisini modernize ederek toplam işleme kapasitelerini 18 milyon tondan 27,7 milyon tona çıkarmayı ve yakıt kalitesini K5 standardına yükseltmeyi planladıklarını açıkladı.

Akkenzhenov ayrıca 2026 için 96 milyon tonluk petrol üretim hedeflerini koruduklarını, 2027'de ise üretimi yaklaşık 99 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kazakistan'ın petrol üretimi 2026'nın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 düşüşle 69,4 milyon tona geriledi.

Kaynak: Xinhua
KazakistanEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

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