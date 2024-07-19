Kazakistan, 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak

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Kazakistan, 8-13 Eylül'de, Orta Asya'nın göçebe halklarının geleneklerine dayanan etnik sporların sergilendiği 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunca yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Astana'da düzenlenecek etkinlik, etnosporların ve etnokültürel hareketlerin gelişimini teşvik edecek.

Etkinliğe 100'e yakın ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılması, 100 binin üzerinde yerli ve yabancı turistin gelmesi bekleniyor.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, UNESCO, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen oyunlar, "Ulu Dala Dubiri (Büyük Bozkırın Buluşması)" sloganıyla gerçekleştirilecek.

Ana spor sahalarında at yarışı, milli güreş, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk, ulusal kuş avcılığı ve halk oyunları gibi 21 daldaki müsabakalarda toplamda 97 set madalya verilecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2024'ün başında, Göçebe Oyunları'nın önemini, "Kazakistan'daki Dünya Göçebe Oyunları büyük bir etkinlik olacak. Hem milli sporların hem de sağlıklı bir yaşam tarzının yaygınlaşması açısından, Büyük Bozkır'ın göçebe medeniyetinin mirasçıları olan kardeş halklar arasındaki kültürel ve insani bağların genişlemesi açısından önem taşıyacak." ifadeleriyle vurgulamıştı.

Dünya Göçebe Oyunları

Dünya Göçebe Oyunları, dünya çapındaki göçebe halkların geleneksel sporları ve kültürel mirasını kutlamak için düzenleniyor.

İlk oyunlar 2014'te Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirildi. Dünya Göçebe Oyunları, o zamandan beri 2 yılda bir düzenlenen önemli bir etkinliğe dönüştü.

Kırgızistan'ın 2016 ve 2018'de, Türkiye'nin 2022'de ev sahipliği yaptığı Göçebe Oyunları'nın katılımcı sayısı ve oyunların önemi her geçen gün artıyor.

Kazakistan, 5. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yaparak, göçebe halkların zengin kültürel mirasını kutlamayı ve korumayı, kültürel kimliklerini geliştirmeyi ve uluslararası bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Oyunlar, Kazakistan ve tüm Orta Asya için önemli bir kültürel etkinlik olurken, göçebe halkların geleneksel uygulamalarının, sporlarının ve yaşam tarzlarının korunması için bir platform görevi görüyor.

Göçebe halkların kültürlerini keşfetmek için önemli fırsat sunan Dünya Göçebe Oyunları'nda ziyaretçiler, kendi bölgelerinin dışında nadiren görülen sporlara tanık olmanın yanı sıra atölyelere katılabilecek, geleneksel el sanatlarını ve otantik göçebe mutfağını deneyimleyebilecek.