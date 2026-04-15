Kazakistan Başbakanı Bektenov, Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu 14.Toplantısı'nda konuştu

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Türkiye ile ortak projelerin artırılması amacıyla sanayi alanları ve devlet destek mekanizmalarını sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Bektenov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın eş başkanlığında başkent Astana'daki Hükümet binasında düzenlenen Kazakistan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 14. Dönem Toplantısı'nda konuştu.

Yılmaz'ı ata yurdu Kazakistan'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bektenov, daha önce Ankara'da gerçekleştirilen 13. KEK Toplantısı'nın ikili ilişkilere önemli katkı sağladığını, bugünkü toplantının da yeni işbirliği fırsatları oluşturacağına inandığını söyledi.

Bektenov, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin başarıyla geliştiğini belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimizi genişletilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde daha da ilerletmeye büyük önem veriyoruz." dedi.

Liderler arasındaki samimi diyaloğun ikili ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırladığını ifade eden Bektenov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında Kazakistan'a gerçekleştirmesi planlanan resmi ziyareti memnuniyetle beklediklerini belirtti.

Bektenov, iki ülke arasında ekonominin tüm alanlarında güçlü bir işbirliği potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'nin Kazakistan'ın en büyük beş ticaret ortağından biri olduğunu kaydetti.

2025 yılında ikili ticaret hacminin yüzde 9 arttığını, ihracatın ise yüzde 17'nin üzerinde artarak 3,9 milyar dolara ulaştığını aktaran Bektenov, "Türk tarafıyla birlikte ihracatımızı çeşitlendirmeyi ve ham madde ağırlıklı yapıdan katma değeri yüksek ürünlere geçişi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bektenov, karşılıklı ticaretin artırılması için gerekli tüm imkanlara sahip olduklarını ve bu doğrultuda gerekli çabayı göstermeye hazır olduklarını vurguladı.

2005 yılından bu yana Türkiye'den Kazakistan ekonomisine gelen doğrudan yatırımların 6 milyar doları aştığını ifade eden Bektenov, ülkede Türk sermayesiyle faaliyet gösteren 5 binden fazla şirket bulunduğunu kaydetti.

Bektenov, iki ülke arasında halihazırda 3,9 milyar dolar tutarında 50 projenin yürütüldüğünü belirterek, ortak projelerin artırılması amacıyla sanayi alanları ve devlet destek mekanizmalarını sunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğinin ikili ilişkilerde stratejik bir boyut kazandığını aktaran Bektenov, 2025 yılı itibarıyla demir yolu taşımacılığının yüzde 15 artarak 6,4 milyon tona ulaştığını belirtti.

Kazakistan ve Türkiye'nin sınırlarından geçen Orta Koridor'un son yıllarda önem kazandığına dikkati çeken Bektenov, "Bu güzergah, Avrupa ile Asya arasında güvenilir ve rekabetçi bir ulaşım hattı haline gelmektedir. Orta Koridor'un geliştirilmesi ortak önceliğimizdir." dedi.

Tarım alanında da olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Bektenov, ticaretin çeşitlendirilmesi, ihracat kalemlerinin artırılması ve yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesinin önemine değinerek, Türkiye'ye buğday, yem ve yağlı tohum ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Enerji sektörünün de işbirliğinin önemli bir ayağını oluşturduğunu kaydeden Bektenov, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının Kazak petrolünün taşınmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

"KazMunayGaz" ile "Turkish Petroleum Corporation" arasında petrol arama ve üretim alanında işbirliği kurulduğunu belirten Bektenov, ayrıca Türk şirketi "Aksa Enerji" tarafından Kızılorda'da 240 MW kapasiteli bir kombine çevrim santralinin inşa edildiğini aktardı.

Kazakistan hükümetinin ekonominin modernizasyonu kapsamında yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediğini ifade eden Bektenov, Astana'da Orta Asya'nın en büyük süper bilgisayar kümelerinin devreye alındığını ve uluslararası bir yapay zeka merkezinin kurulduğunu belirtti.

Bektenov, BT, eğitim, fintek, siber güvenlik ve dijital hizmetler alanlarında geniş işbirliği fırsatlarının bulunduğunu dile getirdi.

Sağlık alanındaki işbirliğine de değinen Bektenov, Kazak sağlık personeli için Türkiye'de eğitim ve akademik değişim programlarının genişletilmesinin önemine işaret etti.

Ayrıca Kazakistan ile Türkiye'yi ortak tarihi ve kültürel bağların birleştirdiğini belirten Bektenov, Türkiye'de Kazak şahsiyetleri adına açılan anıt ve parkların iki halk arasındaki dostluğun somut göstergesi olduğunu kaydetti.