Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Kazakistan Başbakanı Rusya\'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bektenov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile görüşerek, ticari ve ekonomik işbirliği konularını ele aldı. Ayrıca, kültür, eğitim, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda ortak eylemler belirledi. İki ülke arasında birçok projenin faaliyete geçirildiğini ve işbirliğinin başarılı şekilde ilerlediğini aktaran Bektenov, Kazakistan ile Rusya'nın stratejik ortaklık ilkeleri doğrultusunda ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.

04.03.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın yeni Başbakanı Oljas Bektenov, Rusya'nın başkenti Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bektenov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in daveti üzerine Moskova'da temaslarda bulundu.

Bektenov, Rus mevkidaşı Mişustin ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, hükümet başkanları, Kazakistan ile Rusya arasındaki mevcut ticari ve ekonomik işbirliği konularının yanı sıra iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilme sürecini ele aldı.

Kültür ve eğitim alanındaki etkileşimi de değerlendiren taraflar, ticaret, yatırım, endüstriyel işbirliği, enerji, tarım, sivil havacılık ve ulaştırma alanlarında da ortak eylemleri belirledi.

Görüşmede, "Kuzey-Güney" koridorunun potansiyelinin genişletilmesi ve Kazakistan-Türkmenistan- İran demiryolu hattının yoğun olarak kullanılması konuları da masaya yatırıldı.

Bektenov, iki ülke arasında toplam değeri 26,5 milyar dolar olan 135 projenin faaliyete geçirildiğini ve makine mühendisliği, madencilik, kimya endüstrisi sektörlerinde 67 ortak projenin daha geliştirildiğini aktardı.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda verimli geliştiğine işaret eden Bektenov, özellikle endüstriyel alandaki işbirliğinin başarılı şekilde ilerlediğini kaydetti.

" Avrasya'nın en önemli geçiş yolları ülkelerimizin topraklarından geçiyor"

Mişustin de Kazakistan ile ilişkileri karşılıklı saygı, güven ve stratejik ortaklık ilkeleri doğrultusunda güçlendirmeye öncelik verdiklerini belirtti.

Sanayi, enerji, ilaç, ulaşım altyapısı ve dijital teknoloji alanlarında büyük ölçekli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Mişustin, "Rusya ve Kazakistan'ın, ulaştırma ve lojistik alanında muazzam işbirliği potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum. Avrasya'nın en önemli geçiş yolları ülkelerimizin topraklarından geçiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmede, taraflar, devletler arası ilişkilerde yüksek tempolu ortak çalışmayı sürdürme niyetlerini teyit etti.

Geçen ay başbakan olan Bektenov, Rusya'dan sonra Özbekistan'da da temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA

Kazakistan, Moskova, Rusya, Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 3. kez seçildi
    18:34 TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi 3. kez seçildi

    TSYD Bursa Şubesi Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Ekmekçi, başkanlık görevine üçüncü kez seçildiğini açıkladı. Ekmekçi, yeni dönemde TSYD'ye damgasını vuracaklarını belirtti.

  • DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu
    18:30 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu

    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,08 Değer Kaybederek Tamamladı
    18:29 BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 2,08 Değer Kaybederek Tamamladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.


18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
17:33 Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin durumu iyi Tokat Valisi: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin durumu iyi
17:18 Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı Apple Türkiye, tüm ürünlerine zam yaptı
13:04 Marketteki etiket tartışması karakolda bitti Marketteki etiket tartışması karakolda bitti!
17:24 Cristiano Ronaldo’nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi Cristiano Ronaldo'nun emekli olacağı tarihi sevgilisi verdi
17:23 Afganistan’da 4 kişi donarak hayatını kaybetti Afganistan'da 4 kişi donarak hayatını kaybetti
17:03 Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı Lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
16:50 Ataşehir’de patlayan tankede can kaybı arttı Ataşehir'de patlayan tankede can kaybı arttı
16:28 Arda Güler, Real Madrid’den Milan’a transfer oluyor Arda Güler, Real Madrid'den Milan'a transfer oluyor
16:13 Yazar Mustafa Kasadar’ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu Birkaç kelimeyle savundu Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlunu öldürüp dondurucuya koymuştu! Birkaç kelimeyle savundu
16:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 16 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı
14:25 Tek öğrencili devlet okulu Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık Tek öğrencili devlet okulu! Hem öğretmenlik yapıyor hem de arkadaşlık
14:23 Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir Müstehcen sahnesiyle olay yaratan Hafsanur Sancaktutan: Oyunculuk cesaret işidir
14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu Fiyatlar artınca vatandaş Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 18:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kazakistan Başbakanı Rusya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement