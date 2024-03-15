Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Kazakistan\'ın yeni akademik tarihini yazmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti

Güncel

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kendisinin girişimiyle Cuci Han Ulusu Araştırma Enstitüsünün kurulduğunu belirterek, "60'ı yabancı uzman olmak üzere 250'den fazla bilim insanının yer aldığı 7 ciltlik Kazakistan'ın yeni bir akademik tarihinin yazılması için çalışmalar sürüyor." dedi.

Tokayev, bu kez Kazakistan'ın "petrol başkenti" olarak bilinen Atırau kentinde düzenlenen 3'üncü Ulusal Kurultay'da bir konuşma yaptı.

Tokayev, gelişmiş bir ülke olmak için sadece ekonomik sorunların çözülmesi değil aynı zamanda ideolojik alanda da yönlerin belirlenmesi ve bu kapsamda hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Toplum olarak bazen tarihi fazla duygusal algıladıklarına işaret eden Tokayev, "Geçmişe çok fazla takılıp kalmak bize yarardan çok zarar verecektir. Hiç kimse geçmişi değiştiremez. En adil yargıcın zaman olduğunu unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

Tokayev, Kazaklar için soy geleneğinin büyük önem taşıdığını ancak bunun siyasallaştırılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kazakistan'ın yurt dışında "anıtlar toprağı" olarak anıldığını dile getiren Tokayev, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunu hem uzak tarihi geçmişe hem de Sovyet dönemine ait çok sayıda anıtlara dayanarak söylüyorum. Bu nedenle onomastik politikada, önemli tarihi şahsiyetlerin yanı sıra egemenlik, cumhuriyet ve birlik gibi devletimizin ideallerini somutlaştıran milli değerlerin vurgulanması önemlidir."

Tokayev, Kazak dilinin kullanım kapsamının genişletilmesinin devlet politikasının temel önceliği olmaya devam edeceğini kaydederek, "İş dünyasının, teknolojinin ve bilimin dili haline dönüşmeye başlayan Kazak diline talep her geçen yıl artıyor. Devlet politikasının özü, kimseyi zorlamadan Kazakçanın günlük yaşamdaki rolünü sürekli olarak güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın Altın Ordu Devleti gibi göçebe uygarlığının doğrudan varisi olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Cuci Han'ın Altın Ordu Devleti, her zaman Orta Avrasya'nın uçsuz bucaksız topraklarında devlet inşasının bilinen zirvesi olmuştur. Bu Orta Çağ gücünün jeopolitik mirası, Kazak Hanlığı da dahil olmak üzere birçok Avrasya devletinin ortaya çıkışı için verimli bir zemin görevi gördü. Genel olarak ülkemizin uluslararası arenadaki imajının inşasında Altın Ordu Devleti markasının daha aktif ve yaygın olarak kullanılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Tokayev, Altın Ordu Devleti tarihinin ve mirasının kapsamlı bir şekilde incelenmesi için sistematik faaliyetler yürütmenin önemine değinerek,"Benim girişimimle Cuci Han Ulusu Araştırma Enstitüsü kuruldu. 60'ı yabancı uzman olmak üzere 250'den fazla bilim insanının yer aldığı 7 ciltlik Kazakistan'ın yeni bir akademik tarihinin yazılması için çalışmalar sürüyor." dedi.

Tokayev, devlete ve genel ahlaka zarar vermeyen tüm dinlere, görüşlere ve öğretilere her zaman hoşgörülü olacaklarını vurgulayarak, "Manevi köklerimizi onurlandırarak devletimizin laik statüsünü mümkün olan her şekilde güçlendirmeliyiz." dedi.

Kazakistan devlet armasının değiştirilmesini öneren Tokayev, "Başta gençlerin olmak üzere uzmanların ve vatandaşların Kazakistan armasının algılanmasının çok zor olduğu, eklektizm ve Sovyet dönemi işaretleri içerdiği yönündeki makul argümanlarının dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Tokayev, gelecek yıl 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 80. yıl dönümü olacağını ve bunun bir parçası olarak ülkede kutlama hazırlıklarının başlatılmasına yönelik öneriyi desteklediğini bildirdi.

Kazakistan'ın çok taraflı ve ikili işbirliğine olan bağlılığını sürdüreceğini belirten Tokayev, "Avrasya alanı ve Orta Asya bölgesindeki entegrasyon süreçleri odak noktamız olmaya devam edecek. Kazakistan'ın Türk devletleri arasındaki işbirliğinin gelişmesine de olumlu katkısı sürecektir." diye konuştu. ???????

Tokayev, bir sonraki Ulusal Kurultay'ın Kenesarı Han ve Abılay Han gibi Kazak Hanlığının önemli isimleriyle bağlı Burabay'da toplanacağını açıkladı.