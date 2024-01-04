Kazakistan Cumhurbaşkanı İran Cumhurbaşkanına Taziye Mesajı Gönderdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Kirman şehrindeki terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye mesajı gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, Reisi'ye gönderdiği mesajda İran'ın Kerman kentinde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda ölü ve yaralının olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini bildirdi.

Tokayev, telafisi olmayan bu kaybın acısını paylaştığını belirterek "Kazakistan halkı ve şahsım adına siz ve sevdiklerini kaybeden ailelere ve tüm İran halkına derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısından kaynaklandığını açıklamıştı.