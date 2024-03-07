Kazakistan Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan Enerji Bakanı\'nı Kabul Etti

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'da Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman Al Suud'u kabul etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da, Tokayev, Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman ile görüştü.

Görüşmede iki ülke arasındaki enerji ve yatırım alanlarındaki işbirliği konuları ele alındı.

Tokayev, Kazak-Suudi ilişkilerinin stratejik nitelik taşıdığına işaret ederek "Ziyaretinizi iki ülke arasındaki dostluğun ve yakın bağların sembolü olarak değerlendiriyoruz. Ülkenize yaptığım son ziyaretten hala çok olumlu izlenimdeyim. Enerji gibi önemli bir alanda işbirliği başta olmak üzere pek çok sektörde anlaşmaya vardık. İlişkilerimizin parlak geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Abdülaziz bin Selman ise Kazakistan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek "Suudi Arabistan, bağımsızlığını yeni kazanan Kazakistan'a yardım elini uzatan ilk ülkelerden biriydi." dedi.

Görüşme sonrası, Kazakistan ile Suudi Arabistan hükümetleri arasında rüzgar enerjisi santralinin inşasına yönelik anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşma çerçevesinde, Kazakistan'ın Jetisu bölgesinde 1 GW'lık rüzgar enerjisi santrali inşa edilecek.