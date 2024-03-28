Kazakistan Cumhurbaşkanı: Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlıyor

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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Orta Koridor" olarak bilinen, Hazar Denizi'nden geçen Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun, Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin güvenliğini en etkili şekilde sağlayan ulaşım rotası olduğunu söyledi.

Tokayev, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Haynan eyaletinde "Asya ve Dünya: Ortak zorluklar ile ortak sorumluluk" temasıyla bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Boao Asya Forumu'nun açılışında konuştu.

Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde yaşanan gerilimin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çeken Tokayev, "Küresel ekonominin yeni kalkınma paradigmalarına ihtiyacının olduğu açıktır." dedi.

"'Asya Rönesansı' dönemine işaret ediyor"

Tokayev, bu bağlamda Asya'nın sürdürülebilir kalkınmada dünyada yeni bir döneme öncülük ettiğini söyledi.

Bu yıl küresel GSYİH'nin büyümesindeki yüzde 60'lık payın Asya'ya ait olacağının tahmin edildiğine dikkati çeken Tokayev, şunları dile getirdi:

"Kıta, küresel ticaretin yüzde 53'ünü oluşturuyor ve dünyanın en büyük 30 şehrinin 21'inin burada yer almasıyla da önemli bir insan kaynağına sahip. Bütün bu faktörler bir arada ele alındığında 'Asya Rönesansı' olarak adlandırılan döneme işaret ediyor."

Kazakistan'ın, Çin'in Orta Asya'daki en büyük ticari ortağı olduğunu vurgulayan Tokayev, geçen yıl karşılıklı ticaret hacminin 41 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktığını söyledi.

Tokayev, 2023'te iki ülke arasındaki yük taşımacılığının da yüzde 22 artarak 30 milyon tona ulaştığını kaydederek "Çin ile Avrupa arasındaki kara taşımacılığının yüzde 80'i Kazakistan toprakları üzerinden gerçekleştiriliyor." dedi.

Mevcut jeopolitik ve jeoekonomik şartlarda yeni ulaşım koridorlarının geliştirilmesinin önemine işaret eden Tokayev, bu bağlamda "Orta Koridor" diye bilinen Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun, Asya ile Avrupa arasındaki tedarik zincirlerinin en etkili şekilde güvenliğini sağlayan ulaşım rotası olduğunu vurguladı.

Tokayev, geçen yıl bu ulaşım koridorunda taşınan yüklerin hacminin 3 milyon tona ulaştığını ve yakın gelecekte 10 milyon tona çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.