Kazakistan'da 23 Üniversite Şubesi Açıldı - Son Dakika
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Kazakistan'da 23 Üniversite Şubesi Açıldı

Kazakistan\'da 23 Üniversite Şubesi Açıldı

Kazakistan'da 23 üniversite şubesi açıldı, 'Connected-2024' konferansı ile geleceğin eğitimi tartışıldı.

18.10.2024 17:46
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Dünyanın önde gelen 23 üniversitesinin, Kazakistan'da şubelerini açarak ülkedeki faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bilim, eğitim, inovasyon, dijitalleşme ve iklim alanında geleceğin resmini oluşturmayı amaçlayan "Connected-2024" uluslararası konferansı düzenlendi.

Konferansa 20'den fazla ülkeden katılım sağlayan 60'ı aşkın uzman, sunumlarında çağın zorluklarını ve sunduğu fırsatları değerlendirildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tamara Düysenova, "Gelecekteki dünya görünüşüne bilinçli bakış" adlı ana oturumdaki konuşmasında, ülkeye yabancı eğitim kurumlarını getirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Düysenova, halihazırda dünyanın önde gelen 23 üniversitesinin Kazakistan'da şubelerinin faaliyetlerine başladığını, uluslararası standartlara uygun eğitim programıyla işgücü piyasasına uzman yetiştirmeyi, ileri eğitim programları ile teknolojiyi ülkeye getirmeyi, bilim ve inovasyonu geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Konferans kapsamında "Geleceğin eğitimi ve bilimi" konulu oturumda ise uzmanlar yapay zekanın eğitim sürecindeki rolüne dikkati çekti.

Coursera EMEA Genel Müdürü Nicolas Foucault, gelecekte eğitim sektörünün yapay zeka teknolojisine göre şekilleneceğine işaret ederek "Şu anda dijital bir öğretmenin yardımıyla 400 milyon öğrenciye hukuk, dil ve diğer alanlarda eğitim verebiliyoruz. Buradaki ölçek çok önemli." dedi.

Kazak yatırımcı ve "Connected" Konferansı Organize Kurulu Başkanı Serik Tolukpayev, konferansta dünyanın dört bir yanından uluslararası düzeyde tanınmış yazar, araştırmacı, yenilik ve teknoloji alanında uzman, kamu ve hükümet yetkililerini ağırladıklarını belirterek "Dünyanın gelecekte nasıl şekilleneceğini anlamak, bu koşullara Kazakistan'ın nasıl uyum sağlayacağını analize etmek için konferansı önümüzdeki senelerde de devam ettirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da 23 Üniversite Şubesi Açıldı - Son Dakika

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