Kazakistan\'da 9 Mayıs Zafer Bayramı\'nın 79. yılı kutlandı

Güncel

Kazakistan'da 9 Mayıs Zafer Bayramı'nın 79. yıl dönümünde İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği safında Nazi Almanya'sına karşı savaşan 1 milyon 200 binden fazla Kazak asker anılıyor.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde olduğu gibi Kazakistan'da da 9 Mayıs Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

Resmi tatil olan ülkede, halk savaş kahramanlarının anıtlarına çiçek bırakıyor. Kazakistan'dan savaşa giden askerler için anma etkinlikleri düzenleniyor.

Ülkede hayatta olan 148 savaş gazisi ise bugün Sovyetler Birliğinin Nazi Almanya'sına karşı zaferin 79. yıl dönümünü kutladı.

Askeri bandolar gazilerin yaşadığı evlerin önünde konserler düzenlerken devlet tarafından gazilere destek niteliğinde 1,5 milyon tenge tutarında ödemesi yapıldı.

Zafer Bayramı'nın 79. yıl dönümü kutlamalarının adresi ise Almatı şehrindeki 28 Panfilov Muhafızı adını taşıyan park oldu.

Binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinde savaştan dönemeyen askerlerin anısına parktaki "ebedi ateşe" çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de 9 Mayıs Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Tokayev, mesajında, "Kazakistan, ortak zafere, yeryüzünde adaletin ve özgürlüğün zaferine büyük katkı yaptı. Cesaretleri sayesinde bugün yaşayabildiğimiz ve çocuk yetiştirebildiğimiz geleceğe dair planlar yapabildiğimiz halkımızın oğulları ile kızlarını her zaman hatırlayacağız ve onurlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'dan İkinci Dünya Savaşı'na 1 milyon 200 binden fazla asker katılmış ve yarısından fazlası hayatını kaybetmişti.