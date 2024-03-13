Kazakistan'da çalışan yabancı uyruklu vatandaş sayısının 13 bin 88 olduğu bildirildi.
Kazakistan Çalışma ve Halkı Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Mart 2024 itibarıyla ülkede çalışan yabancı sayısı güncellendi.
Halihazırda yabancı iş gücü alanındaki kota kapsamında, ülkede 13 bin 88 yabancı uyruklu kişi çalışıyor.
Ülkede çalışan yabancı uyruklulardan 567'si yönetici ve yönetici yardımcısı, 2 bin 658'i bölüm yetkilisi olarak görev yaparken 5 bin 774'ü de uzman olarak çalışıyor.
Vasıflı işçiler kategorisinde 580, mevsimlik işçi olarak 798 ve kurumlar arası transferler kapsamında da 2 bin 711 kişi istihdam ediliyor.
Yabancıların büyük kısmı sırasıyla inşaat (yüzde 32,7), üretim endüstrisi (yüzde 10,5), madencilik (yüzde 10), tarım, orman ve balık (yüzde 6,3), mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe (yüzde 6,1) çalışıyor.
Ülkedeki yabancı işçilerin yüzde 31,4'ü Çin, yüzde 8,9'u Hindistan, yüzde 8,6'sı Türkiye ve yüzde 6,9'u da Özbekistan vatandaşı.
Kazakistan'da 2024 yılı için yabancı işçi kotası 22 bin olarak güncellenmişti.
Son Dakika › Güncel › Kazakistan'da Çalışan Yabancı Uyruklu Vatandaş Sayısı 13 Bin 88 - Son Dakika
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, planların çözümünün hissedar olmadan gerçekleştirileceği vurgulandı.
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflardan oluşan 'İnsanlığın kanayan yarası Gazze' sergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) ziyarete açıldı. Sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, serginin kıymetli ve özel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, yönetimde kadın oranının artırılmasını ivmelendirmek amacıyla, kendi üyelerinden başlayarak iş dünyasını harekete geçirmek üzere çağrıda bulunduklarını belirtti. Türkiye'deki iş dünyası temsilcileri olarak yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması için bu alandaki ilerlemeyi artık hızlandırmak istiyoruz ve iş dünyasını harekete geçmeye davet ediyoruz.
Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansırken, yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. - BURSA
Avcılar'da, Ambarlı Mahallesindeki köy içi meydanı düzenlemesi tamamlandı ve açılışı yapıldı. Meydana park alanı ve oyun yeri yapıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve davetliler katıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen olayda, Mehmet K. içtiği kolonyadan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?