Kazakistan'da Çalışan Yabancı Uyruklu Vatandaş Sayısı 13 Bin 88

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Kazakistan'da çalışan yabancı uyruklu vatandaş sayısının 13 bin 88 olduğu bildirildi.

Kazakistan Çalışma ve Halkı Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Mart 2024 itibarıyla ülkede çalışan yabancı sayısı güncellendi.

Halihazırda yabancı iş gücü alanındaki kota kapsamında, ülkede 13 bin 88 yabancı uyruklu kişi çalışıyor.

Ülkede çalışan yabancı uyruklulardan 567'si yönetici ve yönetici yardımcısı, 2 bin 658'i bölüm yetkilisi olarak görev yaparken 5 bin 774'ü de uzman olarak çalışıyor.

Vasıflı işçiler kategorisinde 580, mevsimlik işçi olarak 798 ve kurumlar arası transferler kapsamında da 2 bin 711 kişi istihdam ediliyor.

Yabancıların büyük kısmı sırasıyla inşaat (yüzde 32,7), üretim endüstrisi (yüzde 10,5), madencilik (yüzde 10), tarım, orman ve balık (yüzde 6,3), mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe (yüzde 6,1) çalışıyor.

Ülkedeki yabancı işçilerin yüzde 31,4'ü Çin, yüzde 8,9'u Hindistan, yüzde 8,6'sı Türkiye ve yüzde 6,9'u da Özbekistan vatandaşı.

Kazakistan'da 2024 yılı için yabancı işçi kotası 22 bin olarak güncellenmişti.