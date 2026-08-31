Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atandı - Son Dakika
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Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atandı

Kazakistan\'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atandı
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Erlan Karin, Kazakistan'da yeni anayasa ile oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atandı.

Kazakistan'da yeni anayasa kapsamında ilk kez oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine, siyasi strateji ve devlet yönetimi alanındaki deneyimiyle tanınan 50 yaşındaki Erlan Karin atandı.

Kazakistan'da yeni anayasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesinin ardından devlet yönetiminde yeni bir siyasi yapılanma süreci sürüyor.

Bu kapsamda Kazakistan'da ilk kez oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamına atama yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kurultay'da yapılan oturumda, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Başbakanlık için adaylarını milletvekillerinin onayına sundu.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevinin devlet yönetimi sisteminde özel bir rol üstleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı yardımcısının milletvekilleri ve hükümetle yakın çalışma içinde olacağını ayrıca devlet başkanının vereceği diğer görevleri de yerine getireceğini aktaran Tokayev, Karin'in uzun yıllardır devlet yönetiminde görev yaptığını ve ülkedeki kapsamlı reformların hayata geçirilmesinde aktif rol oynadığını söyledi.

Tokayev, Karin'in uzun vadeli devlet stratejisi ile ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına ilişkin net bir vizyona sahip olduğunu ifade ederek, onu bu görev için uygun bir isim olarak gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, aynı zamanda mevcut hükümetin başında olan Bektenov'u deneyimli ve sorumluluk sahibi bir devlet adamı olarak nitelendirerek yeniden başbakanlığa aday gösterdi.

Milletvekilleri yapılan oylamada adayları oy çokluğuyla destekledi.

Oylamanın ardından Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle 50 yaşındaki Erlan Karin Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 45 yaşındaki Oljas Bektenov ise Başbakan olarak atandı.

Siyaset bilimi ve devlet yönetiminde deneyimli isim

Bugün Türkistan bölgesinde bulunan Aksukent köyünde 26 Mayıs 1976'da doğan Erlan Karin, Aktöbe Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun oldu.

Kariyerine öğretmenlik ve akademisyenlikle başlayan Karin, daha sonra siyasi araştırma merkezlerinde görev aldı.

Kazakistan'da siyasi ve jeopolitik araştırmalar alanında öne çıkan isimlerden biri olan Karin, çeşitli dönemlerde siyasi araştırma kuruluşlarını yönetti ve hükümete danışmanlık yaptı.

Karin, Cumhurbaşkanlığı İdaresinde, Nur Otan Partisinde, Kazakistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Kazakistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsünde ve devlet televizyon kuruluşu Kazakistan Radyo ve Televizyon Kurumunda üst düzey görevlerde bulundu.

2019'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve yardımcılığı görevlerini üstlenen Karin, 2022'de Devlet Sekreteri oldu.

Karin, Cumhurbaşkanı Yardımcılığına atanmadan önce Cumhurbaşkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Kazakistan'da üst düzey yönetimde gençleşme dikkati çekiyor

Öte yandan yeni anayasanın ardından şekillenen Kazakistan'ın yeni yönetim sisteminde, üst düzey devlet kadrolarının görece daha genç isimlerden oluşması da dikkati çekiyor.

Tokayev'in bir diğer kararnamesiyle halihazırda Kültür ve Enformasyon Bakanı olarak görev yapan 52 yaşındaki Aida Balayeva ise Kazakistan Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığına getirildi.

Daha önce ülkede tek meclisli parlamentoya geçişle oluşturulan yeni Kurultay'ın Başkanlığına da 46 yaşındaki Aybek Dadebay atanmıştı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atandı - Son Dakika

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