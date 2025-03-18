Kazakistan'da Milli Kıyafet Günü Coşkusu

Kazakistan'da her yıl Nevruz Bayramı çerçevesinde kutlanan "Milli Kıyafet Günü" dolayısıyla yediden yetmişe herkes geleneksel Kazak giysilerini giydi.

Kazakistan'da milli desenlerle süslü geleneksel kıyafetler ile aksesuarlar artık günlük hayatta daha fazla tercih ediliyor.

Geçen yıl Nevruz Bayramı çerçevesinde 18 Mart'ta kutlanmaya başlanan "Milli Kıyafet Günü"nde bu yıl da adeta geleneksel kıyafetlerin şöleni yaşandı.

Ülkede yediden yetmişe herkes milli giysilerini giydi.

Bunun yanı sıra milli kıyafetleri yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlikler de düzenlendi.

Başkent Astana'da renkli geleneksel elbiseler giyen 15-17 yaşlarındaki 3 bin kız çocuğu aynı anda geleneksel Kazak halk oyunu "Kamajay"ı sahneledi.

Bu halk oyunu gösterisi aynı zamanda ülkede yeni bir rekor olarak kaydedildi.

Ayrıca Astana'da genç tasarımcıların bugünün modasına uyarlayarak milli desenlerle tasarladıkları elbiselerin defilesi de yapıldı.