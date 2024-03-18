Kazakistan\'da Milli Kıyafet Günü Kutlanıyor

Kazakistan'da bu yıl Nevruz Bayramı kapsamında ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor.
Milli Kıyafet Günü dolayısıyla ülke genelindeki eğitim kurumları ve iş yerlerinde geleneksel kıyafetler giyiliyor.
Başkent Astana'da 500'den fazla tiyatro sanatçısının katıldığı milli kıyafet kampanyası düzenlendi.
Kazak milli kıyafetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan kampanya kapsamında sanatçılar, önce sokaklarda yürüdü, daha sonra bir araya gelerek milli kıyafetlerde en çok kullanılan geleneksel desenlerin şeklini oluşturdu.
Kazakistan Milli Müzesi'nde de geleneksel kıyafetlerin tarihine ilişkin sergi açıldı.
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vivo, geleneksel flaş sistemlerine veda ederek Star Işığı Portresi teknolojisiyle fotoğraf çekimlerinde bir yenilik sunuyor. Yeni vivo V30 modeli, stüdyo kalitesinde portre fotoğrafları çekme imkanı sağlıyor. Star Işığı Portresi, daha geniş alana daha yumuşak ışık yayarak fotoğrafların doğal renklere ve aydınlığa kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca vivo V30, tasarım ve kullanıcı deneyiminde de yenilikçi özellikler sunuyor.
OnePlus Ace 3V, 21 Mart'ta Çin'de tanıtılacak ve 1 Nisan'da Nord CE 4 adıyla globalde piyasaya sürülecek. Akıllı telefon, amiral gemisi OnePlus 12'yi geride bırakacak pil ömrüne sahip olacak. Özellikleri arasında 16 GB RAM, 512 GB depolama, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemci, 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED ekran, 5500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği bulunuyor.
Yurdun çarşamba günü yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği, yağmur şeklinde başlayacak yağışların perşembe ve cuma günü İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde görüleceği bildirildi. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının çarşambaya kadar mevsim normallerinde seyredeceği, çarşamba gününden sonra ise mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi. Doğu kesimlerde yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu. Gelecek 3 gün boyunca mart ayının adeta kapıdan baktıracağı ve gece sıcaklıklarının düşeceği ifade edildi. İç Anadolu Bölgesi'nin tamamında kar yağışı beklenirken, İstanbul ve İzmir'de ise hafta boyunca sağanak yağışlar görülecek.
Dune 2 (Dune: Part Two) gibi yapımlar, büyük bütçelerle çekilen ve gişede başarısız olan filmlerin aksine sinema sektöründeki düşüşü tersine çeviriyor. Timothée Chalamet ve Zendaya gibi oyuncuları barındıran Dune 2, dünya genelinde yaklaşık 500 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. İlk filmi ikiye katlayan yapımın toplam hasılatının 600 milyon dolara yaklaşması bekleniyor.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü aracını sağa çekerek itfaiyeyi çağırdı ve yangın hızla söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü ise yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini düşünüyor ve kanuni hakkını arayacağını ifade etti.
Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Vize ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 60 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu ve 1 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Programlara AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen de katıldı.
Akhisar Belediyesi, Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle çalışmalarına devam ederek 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni açtı. Merkez, doğayı koruyacak ve geri dönüşebilen atıkları ekonomiye kazandıracak.
Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Levent Susam ile görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca, diğer bir merkezi de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, sınıfları gezerek eğitmenler ve kursiyerlerle sohbet etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin girişinde bulunan ve limana giriş-çıkış yapan ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı yolu yeniledi. Yapılan çalışmalar sonucunda yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde Büyükkarakuyu köylüleri, 1090 dönümlük mera alanının kamulaştırılmasını protesto etti. Köylüler, mera alanının satılmasının çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti.
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