Kazakistan'da Stalin dönemindeki baskı ve açlık kurbanları anılıyor - Son Dakika
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Kazakistan'da Stalin dönemindeki baskı ve açlık kurbanları anılıyor

Kazakistan\'da Stalin dönemindeki baskı ve açlık kurbanları anılıyor

Kazakistan'da her yıl düzenlenen 'Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü'nde, Stalin dönemindeki siyasi baskı, sürgün ve açlık politikası sonucu hayatını kaybedenler yad ediliyor. Etkinliklerde, 1930-1933 yıllarında yaşanan 'Büyük Kıtlık' olaylarında hayatını kaybeden 2,5 milyondan fazla insan ile 1937'de kurşuna dizilen 25 binden fazla Kazak aydını ve kamplara sürülen eşleri ve çocukları anılıyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, tarihsel adaletin yeniden tesis edilmesine önem verdiklerini ve geçmişin karanlık sayfalarının araştırılmasına devam ettiklerini belirtti.

31.05.2024 16:05
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Kazakistan'da, eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in totaliter rejimi döneminde uyguladığı siyasi baskı, sürgün ve açlık politikası nedeniyle hayatını kaybedenler yad ediliyor.

Kazakistan'da her yıl 31 Mayıs'ta "Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü" dolayısıyla ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinliklerde, Sovyetler Birliği döneminde "kolektifleştirme" adıyla Kazakları yerleşik yaşam tarzına alıştırmak için uygulanan politika ile zengin köylüler ve orta sınıfın tek geçim kaynağı olan çiftlik hayvanlarına el konulması nedeniyle 1930-1933 yıllarında meydana gelen "Büyük Kıtlık" olaylarında hayatını kaybeden 2,5 milyondan fazla insanın yanı sıra 1937'de Stalin'in "Kızıl Terör" adı verilen cezalandırma politikasıyla kurşuna dizilen 25 binden fazla Kazak aydını ve çeşitli kamplara sürülen eşleri ile çocukları anılıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinde her yıl 31 Mayıs'ta, geçen yüzyılda yaşanan siyasi baskı ve kıtlık kurbanlarını andıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, devlet tarafından söz konusu baskı politikasının masum kurbanlarıyla ilgili tarihsel adaletin yeniden tesis edilmesine büyük önem verdiklerini ve tarihin karanlık sayfalarının titiz ve objektif bir şekilde araştırılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğine dikkati çekti.

Tokayev, "Ancak geçmişin korkunç derslerini tam olarak öğrenerek ve onların anısını koruyarak her türlü zorluğun üstesinden gelebilir, adil bir devlet ve toplum inşa etme yolunda yeni başarılara ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Stalin dönemindeki baskı ve açlık kurbanları anılıyor - Son Dakika

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