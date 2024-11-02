Kazakistan'da 'TALENT for BİZ' Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Kazakistan'da 'TALENT for BİZ' Fuarı Düzenlendi

Kazakistan\'da \'TALENT for BİZ\' Fuarı Düzenlendi

Türk şirketleri, Kazak genç yeteneklere iş fırsatlarını tanıttı ve kariyer etkinlikleri düzenledi.

02.11.2024 23:47
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Küresel Türk şirketlerinin genç yeteneklere sunduğu iş fırsatlarının tanıtıldığı "TALENT for BİZ" kariyer fuarı Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen fuarda Türk Hava Yolları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Aselsan, Havelsan, Halk Bankası, Türk Telekom'un yanı sıra Abdi İbrahim, Esan Eczacıbaşı, Ziraat Bankası ve Pro Yapı gibi şirketler kariyer imkanlarını tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "TALENT for BIZ" fuarını ilk kez 2019'da Kazakistan'da gerçekleştirdiklerini ve o zamandan bu yana kendilerine daha güvenen, iç huzuru olan yetkin gençlere dönüştüğünü gördüğünü dile getirdi.

Atay, ata yurdu Kazakistan ile ilişkilerinin hiçbir zaman kopmadığını belirterek "Sevgili gençlerimizin özellikle bunları bilmesinde fayda var. Hem Selçuklular hem Osmanlılar hem de Cumhuriyet döneminde hiçbir zaman bizim ilişkilerimiz kopmamıştır. 1000 yıl boyunca hem siyasi, ekonomik ve kültürel olarak bağlarımız hep beraber devam etti. Bugün burada bulunmamızın sebebi bu vizyonun bir parçasıdır." dedi.

Bugün dünyada her yüzyılın başında olduğu gibi yeni bir düzenin kurulduğuna dikkati çeken Atay, "Biz Türkler bir araya gelip bu yeni dünya düzeninde Çin'den Balkanlara kadar olan bu koca büyük coğrafyada yeniden bir Türk yüz yılını inşa edeceğiz. Bu yüzyılın Türk yüzyılı olmasına karar verecek bunu hayata geçirecek olan siz gençlersiniz. Buna beceri yüzyılı deniliyor. Kendi yeteneğinizin farkına varırsanız bu yüzyılın Türk yüzyılı olmasının önünde hiçbir engel kalmaz. İşte 'TALENT for BİZ' dememizin sebebi bu. Türkiye'den uluslararası şirketleri buraya getirmemizin sebebi de sizlerin kendinizi tanımanızı, onları tanımanızı neler yapabileceğinizi görmeniz içindir." ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren ve yoğun bir ilginin olduğu fuarda Türk şirketlerinin insan kaynakları yetkilileri, genç Kazak yeteneklerle iş ve staj imkanlarına ilişkin görüşmeler yaptı.

Etkinlik çerçevesinde ayrıca şirket yöneticileri tarafından firmaların vizyonlarını paylaştıkları sunumlar, tanıtım toplantıları ile söyleyişiler, mülakatlar ve atölye gibi pek çok kariyer etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kazakistan, Güncel, Almatı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan'da 'TALENT for BİZ' Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

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