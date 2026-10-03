Kazakistan'da tatbikatta 14 asker ölünce Tokayev 3 Savunma yetkilisini görevden aldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Hazar Denizi'nde 24 Eylül'de düzenlenen askeri tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybettiği olayın ardından Savunma Bakanlığında üst düzey üç yetkiliyi daha görevden aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeyev ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niyazbekov'un görevlerine son verildi.

Kazakistan'da 24 Eylül'de Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" tatbikatı sırasında askeri personelin bottan karaya çıkarılması esnasında olumsuz hava şartları ve şiddetli deniz dalgaları nedeniyle denize sürüklenen 17 askerden 14'ü hayatını kaybetmiş, 3 asker kurtarılmıştı.

Ülkede büyük üzüntüye yol açan olay sonrası 25 Eylül'de ulusal yas ilan edilmiş, görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle de 5 üst düzey askeri görevli gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştı.