Kazakistan'da geçen yıl, bütün veriler açıklandığında, ülke içinde seyahat eden yerli turist sayısının yaklaşık 9 milyon olmasının beklendiği bildirildi.
Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yermek Marjıkpayev, Astana'da turizm sektörünün geçen yılki verileri ile ülkenin turizm geleceğine yönelik hedeflerini değerlendirdi.
Bakan Marjıkpayev, geçen yılın ocak-eylül dönemindeki verilere göre yaklaşık 5,4 milyon kişinin ülke içinde seyahat ettiğini belirterek, "2023 yılının bütün verileri açıklandığında bu rakamın 9 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.
"Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında önemli artış görüyoruz"
Bunun yanı sıra konaklama turizminde kayda değer gelişme yaşandığını aktaran Marjıkpayev, "Ülkedeki oteller başta olmak üzere tatil merkezleri, sanatoryumlar ve pansiyonlarda konaklayan yabancıların sayısı ise bir önceki yıla kıyasla geçen sene 1,5 kat artarak 830 bin kişiyi aştı. Böylece konaklama mekanları 175 milyar tenge (119 milyar lira) tutarında kazanç elde etti." diye konuştu.
Marjıkpayev, halihazırda Kazakistan'ın 82 ülke ile vizesiz seyahat anlaşması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında önemli artış görüyoruz. 2022'de Çin vatandaşlarına sağladığımız 14 gün vizesiz seyahat rejimi ile 2023 yılında da karşılıklı vizesiz seyahat anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle söz konusu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı 12 kat artarak 18 binden 217 bine çıktı. Hindistan'dan da 14 günlük vizesiz seyahat anlaşması sonrası gelen ziyaretçi sayısı 3 kat artarak geçen yıl 28 binden 78 bine ulaştı."
Son Dakika › Güncel › Kazakistan'da Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
Ankara'da kar payı ortaklığı adı altında 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar kripto para topladığı öne sürülen Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. ortadan kayboldu. Mağdurlar 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan, dükkanı basarak işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumu iyi olduğu belirtildi. Tartışmanın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
Rus muhalif lider Aleksey Navalni, Putin'in en önemli muhalifleri arasında yer alıyordu. Navalni, yıllarca yolsuzluklara karşı mücadele etti ve Putin'in kurduğu sistemi eleştirdi. Ancak seçimlerde rakip olamadı ve birçok kez hapis cezasına çarptırıldı. Navalni, 2020'de zehirlenerek hastaneye kaldırıldı ve 2022'de 19 yıl daha hapis cezası aldı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) ise, tutuklu muhalif Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?