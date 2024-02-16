Kazakistan'da Turist Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Kazakistan'da Turist Sayısı Artıyor

Kazakistan\'da Turist Sayısı Artıyor

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yermek Marjıkpayev, ülke içinde seyahat eden yerli turist sayısının geçen yıl 9 milyona yaklaşacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında önemli artış olduğunu belirten Marjıkpayev, vizesiz seyahat anlaşmalarının turist sayısını artırdığını söyledi.

16.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:57
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Kazakistan'da geçen yıl, bütün veriler açıklandığında, ülke içinde seyahat eden yerli turist sayısının yaklaşık 9 milyon olmasının beklendiği bildirildi.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yermek Marjıkpayev, Astana'da turizm sektörünün geçen yılki verileri ile ülkenin turizm geleceğine yönelik hedeflerini değerlendirdi.

Bakan Marjıkpayev, geçen yılın ocak-eylül dönemindeki verilere göre yaklaşık 5,4 milyon kişinin ülke içinde seyahat ettiğini belirterek, "2023 yılının bütün verileri açıklandığında bu rakamın 9 milyona yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında önemli artış görüyoruz"

Bunun yanı sıra konaklama turizminde kayda değer gelişme yaşandığını aktaran Marjıkpayev, "Ülkedeki oteller başta olmak üzere tatil merkezleri, sanatoryumlar ve pansiyonlarda konaklayan yabancıların sayısı ise bir önceki yıla kıyasla geçen sene 1,5 kat artarak 830 bin kişiyi aştı. Böylece konaklama mekanları 175 milyar tenge (119 milyar lira) tutarında kazanç elde etti." diye konuştu.

Marjıkpayev, halihazırda Kazakistan'ın 82 ülke ile vizesiz seyahat anlaşması olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Çin ve Hindistan gibi ülkelerden gelen turist sayısında önemli artış görüyoruz. 2022'de Çin vatandaşlarına sağladığımız 14 gün vizesiz seyahat rejimi ile 2023 yılında da karşılıklı vizesiz seyahat anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle söz konusu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı 12 kat artarak 18 binden 217 bine çıktı. Hindistan'dan da 14 günlük vizesiz seyahat anlaşması sonrası gelen ziyaretçi sayısı 3 kat artarak geçen yıl 28 binden 78 bine ulaştı."

Kaynak: AA

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