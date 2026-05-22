Astana'da Türk Mutfağı Haftası: Modern Yorumlarla Gelenek Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astana'da Türk Mutfağı Haftası: Modern Yorumlarla Gelenek Buluştu

Astana\'da Türk Mutfağı Haftası: Modern Yorumlarla Gelenek Buluştu
22.05.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde, ünlü Türk şefleri geleneksel lezzetleri modern yorumlarla tanıttı. Etkinlikte Türk-Kazak kardeşliği vurgulanırken, ortak miras ön plana çıkarıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin tanınmış şefleri, geleneksel Türk mutfağını modern yorumlarla katılımcılarla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla dünyanın farklı noktalarında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği gala yemeğine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistanlı bürokratlar, kültür ve medya dünyasının temsilcileri ile çeşitli ülkelerin diplomatik misyon şefleri katıldı.

Gecede, Türkiye'nin tanınmış şefleri Ali Ronay, Gökhan Çelik ve Hakan Doğan'ın hazırladığı özel menüyle Türk mutfağının köklü lezzetleri tanıtıldı.

Büyükelçi Kapucu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk gastronomisinin zenginliğini kutlamak amacıyla düzenlenen bu özel gala yemeğinde katılımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, bu yılın "Bir Sofrada Miras" temasının ortak mirası oluşturan hikayeleri, anıları, kültürü, gelenekleri ve nesiller boyunca biriken bilgi birikimini öne çıkardığını ifade etti.

Kapucu, Türk mutfağının yalnızca lezzetlerden ibaret olmadığını, kültürel mirasın önemli bir taşıyıcısı da olduğunu vurguladı.

Gecede sunulan menüde, Anadolu ekmek kültürünün örnekleri olan yufka, bazlama, ramazan pidesi ve ekşi mayalı ekmek ile Türkiye'de üretilen zeytinyağı yer aldı.

Katılımcılara, kavrulmuş tahıllar ve mevsim yeşillikleri de ikram edildi.

Türk-Kazak kardeşliğine vurgu

Gecede hazırlanan özel menüyle Türk ve Kazak mutfak kültürleri arasındaki ortak miras ön plana çıkarıldı.

"Aynı hamurun iki sesi" başlığıyla sunulan bölümde, kuzu etli Anadolu mantısı ile Orta Asya mantısı şeflerin yorumuyla aynı tabakta buluştu.

Menüde, yaprak sarma, içli köfte, Urfa usulü etli hamur lokması, keşkek ve kuzu tandır da yer aldı.

Tatlı bölümünde de Antep fıstıklı baklava yufkasından hazırlanan çıtır rulo, lokum, saray helvası, badem ezmesi ve Kazak tatlılarından jent misafirlere sunuldu.

Hazırlanan menü, "Türk ve Kazak mutfaklarını bir araya getiren modern bir yorum" olarak dikkati çekti.

Etkinlik sonunda misafirlere, şeflerin hazırladığı Gaziantep'in ramazan kahkesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özgü Bulla ekmeği, ramazan pidesi ve Türkiye'de üretilen zeytinyağının yer aldığı hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Gastronomi, Diplomasi, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Astana'da Türk Mutfağı Haftası: Modern Yorumlarla Gelenek Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı Polise önce yalvardı, sonra küfürler yağdırıp kaçtı
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Trump, Polonya’ya 5 bin asker gönderiyor Trump, Polonya'ya 5 bin asker gönderiyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı 4 bakanlık ile bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum Özel, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seslendi: Hiçbir yere gitmiyorum

20:08
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim
20:05
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis
Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
20:04
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
19:36
YSK, CHP’nin “mutlak butlan“ itirazını reddetti
YSK, CHP'nin "mutlak butlan" itirazını reddetti
19:25
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına “CHP Genel Başkanı“ unvanını yazdı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabına "CHP Genel Başkanı" unvanını yazdı
18:24
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 20:35:04. #7.13#
SON DAKİKA: Astana'da Türk Mutfağı Haftası: Modern Yorumlarla Gelenek Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.