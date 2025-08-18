Kazakistan'da Uçak Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ALMATI, 18 Ağustos (Xinhua) -- Kazakistan'ın Akmola bölgesindeki Tselinograd ilçesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu hayatını kaybetti.

Ulaştırma Bakanlığı'nın basın ofisinden yapılan açıklamada pazar günü genel havacılık uçuşu sırasında düşen Aerostar R40F UP-LA229 tipi uçağın alev almadığı belirtildi.

Açıklamada, "Havacılık Kazalarını Soruşturma Kuralları uyarınca bir komisyon kurulmuş, bakanlığın kaza soruşturma departmanından personel kaza yerine gönderilmiştir" denildi.

Bölge sağlık departmanı, düşen uçakta bulunan bir erkek ve bir kadının, sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan önce olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı.