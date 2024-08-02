Kazakistan'da Vatandaşlık Başvurusu İçin Kazakça ve Temel Bilgi Sınavı Zorunlu Hale Getirildi - Son Dakika
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Kazakistan'da Vatandaşlık Başvurusu İçin Kazakça ve Temel Bilgi Sınavı Zorunlu Hale Getirildi

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, vatandaşlık başvurusu yapmak isteyenlerin Kazakça diline ve ülke tarihi ile anayasasına dair temel bilgiye sahip olmaları gerektiğini duyurdu. Bu değişiklikle birlikte, vatandaşlık başvurusu sürecinde Kazakça dil belgesi sunulması zorunlu hale gelecek. Ayrıca, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına karşı olan, nefreti teşvik eden, devlet diline karşı olan, cinsel istismar suç kaydı bulunan ve Kazakçayı bilmeyen kişilerin vatandaşlık başvuruları reddedilebilecek.

02.08.2024 14:59
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Kazakistan'da vatandaşlık almak isteyenlerin, Kazakçanın yanı sıra ülke tarihi ve anayasasından temel bilgiye sahip olduklarına dair belge sunmaları gerekecek.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan vatandaşlığının kazanılması ve verilmesine ilişkin kurallarda değişiklik yaptı.

Buna göre, bundan sonra Kazakistan vatandaşlığını almak veya yeniden kazanmak isteyenler devlet dili olan Kazakçanın yanı sıra ülke tarihi ve anayasasından temel bilgiye sahip olduklarına dair sınava tabi olacak. Sınavdan reşit olmayanlar ile engelli kişiler muaf tutulacak.

Böylece, vatandaşlığa başvuru sürecinde Kazakça dil belgesinin temin edilmesi zorunlu hale gelecek.

Ayrıca bu değişiklikler kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına bilinçli şekilde karşı çıkan, etnik ve dini gruplar arasında nefreti teşvik eden, devlet dilinin işleyişine karşı olan, çocuklara yönelik cinsel istismardan suç kaydı bulunan, son 5 yılda ekonomik suç işleyen, Kazakçayı en az başlangıç düzeyinde bilmeyen kişilerin vatandaşlık başvurusu reddedilebilecek.

Söz konusu değişiklikler 12 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da Vatandaşlık Başvurusu İçin Kazakça ve Temel Bilgi Sınavı Zorunlu Hale Getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kazakistan'da Vatandaşlık Başvurusu İçin Kazakça ve Temel Bilgi Sınavı Zorunlu Hale Getirildi - Son Dakika
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