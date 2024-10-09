Kazakistan'dan Katar’a Askeri Anlaşma

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Kazakistan Meclisi, Katar hükümeti ile yapılan askeri işbirliğini öngören anlaşmayı onayladı.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında askeri işbirliğini öngören anlaşma 12 Aralık 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da imzalandı.

Meclis tarafından onaylanan anlaşma, Kazak ve Katar hükümetleri arasında askeri alandaki işbirliğini amaçlıyor.

Özellikle askeri eğitim, bilim ve tıp gibi alanlarda işbirliğine olanak tanıyacak anlaşma ile aynı zamanda barışı koruma tatbikatları, muharebe eğitimi ve diğer alanlarda ikili istişarelerin sağlanması planlanıyor.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, eylülde ülkenin güneyinde Katar'ın da aralarında bulunduğu 6 ülkenin özel harekat birimleriyle "Sınırsız Kardeşlik-2024" tatbikatının yapıldığını bildirmişti.