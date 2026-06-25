Kazakistan, Doğalgaz Tedarikinde Yeni Düzenlemelere Gitti - Son Dakika
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Kazakistan, Doğalgaz Tedarikinde Yeni Düzenlemelere Gitti

Kazakistan, Doğalgaz Tedarikinde Yeni Düzenlemelere Gitti
25.06.2026 14:14
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Kazakistan, Orenburg tesisindeki aksama sonrası doğalgaz tedarikinde yeni düzenlemeler yapıyor.

ALMATI, 25 Haziran (Xinhua) -- Kazakistan, Rusya'daki Orenburg doğalgaz işleme tesisinde yaşanan aksamanın ardından doğalgaz tedarik lojistiğinde yeni düzenlemelere gitti.

Interfax-Kazakistan Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre Kazakistan Enerji Bakanlığı Sözcüsü Assel Serikpayeva, doğalgaz altyapılarının normal şekilde faaliyet göstermeye devam ettiğini ve durumun ulusal işletmeci ile birlikte sürekli olarak takip edildiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Orenburg doğalgaz işleme tesisini ve Rusya'nın tek helyum üretim tesisini vurduklarını duyurmuştu.

Kazakistan'ın Karaçaganak sahasından çıkarılan yıllık minimum 15 milyar metreküp ham doğalgaz, Orenburg doğalgaz işleme tesisinde işlenerek Kazakistan ve Rusya'da kullanıma sunuluyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kazakistan, Doğalgaz Tedarikinde Yeni Düzenlemelere Gitti - Son Dakika

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