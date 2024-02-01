Kazakistan ile Kırgızistan, sınırda ek kontrol noktası açılması konusunda anlaştı

Kazakistan ile Kırgızistan hükümet başkanları, iki ülke sınırında yük araçlarının geçişi için ek bir kontrol noktası açılması konusunda anlaşmaya vardı.
Kazakistan Başbakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Almatı'da Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konsey Toplantısı çerçevesinde ülkeye gelen Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ile görüştü.
İsmailov, Kırgızistan'ın ülkesi için hem komşu hem de stratejik ortak olduğunu belirterek, "Liderlerimizin siyasi iradesi sayesinde bugün Kazak-Kırgız ilişkileri niteliksel olarak yeni bir seviyeye ulaştı." dedi.
Geçen yılın 11 ayında ikili ticaret hacminin yüzde 12 artarak 1,3 milyar dolara ulaştığını kaydeden İsmailov, "Bir sonraki hedef bu rakamı 2 milyar dolara çıkarmak. Kazakistan hükümeti, Kırgızistan ile stratejik ortaklığı her alanda desteklemeyi sürdürmeye hazır." ifadesini kullandı.
Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Caparov da Kırgızistan'ın da Kazakistan ile karşılıklı güven ve anlayışa dayalı ilişkilerini daha da derinleştirmek istediğini vurguladı.
Görüşmede, taraflar, ticaret, ekonomi, petrol ve doğal gaz alanlarında işbirlikleri başta olmak üzere iki ülke arasındaki güncel konuları ele aldı.
Bunun yanı sıra taraflar, Kazakistan ve Kırgızistan sınırında yük araçlarının geçişi için ek bir kontrol noktası açılması, su ve enerji sektöründeki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.
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