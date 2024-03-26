Kazakistan ve Özbekistan arasında ilk uçak seferi düzenlendi

Kazakistan'ın Türkistan ile Özbekistan'ın Semerkant kentleri arasında ilk uçak seferi düzenlendi.
Türkistan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orta Asya ülkeleri arasında turizm sektöründeki işbirliğini geliştirmek amacıyla "Türkistan-Semerkant" güzergahında uçuşlar başlatıldı.
Sabah saatlerinde Türkistan Havalimanı'ndan kalkan Qazaq Air'e ait uçağın yaklaşık 80 yolcusu ve mürettebatı Semerkant'ta törenle karşılandı.
Böylece Türk dünyasının iki kadim kenti Türkistan ile Semerkant arasında ilk uçak seferi gerçekleşti.
Söz konusu güzergahta haftada 2 sefer düzenlenmesi planlanıyor.
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