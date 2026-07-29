Kazakistan\'ın Pembe Gölü Koruma Altında

Kazakistan'da bozkırın ortasında yer alan Köbeytuz Gölü, yaz aylarında pembeye bürünen suyuyla dikkat çekiyor.

Başkent Astana'ya yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki Akmola bölgesinde bulunan Köbeytuz Gölü, yalnızca sıcaklık ve kuraklığın belirli bir seviyeye ulaştığı yaz dönemlerinde pembeye dönüşen suyuyla ülkenin en dikkat çekici doğal alanları arasında yer alıyor.

Gölün pembe rengi, aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabilen Dunaliella salina adlı mikroalgın yoğun güneş ışığına karşı ürettiği karotenoid pigmentlerinden kaynaklanıyor.

Kazakçada "tuzlu göl" anlamına gelen Köbeytuz, yüzyıllardır yöre halkı tarafından yüksek mineral yoğunluğuyla biliniyor.

Tarihi haritalarda da önemli bir coğrafi referans noktası olarak gösterilen göl, uzmanlara göre adını doğal yapısının en belirgin özelliğinden alıyor.

Bazı dönemlerde tuzluluk oranı Ölü Deniz ile kıyaslanan gölde balık yaşamıyor.

Beyaz tuz kristalleriyle kaplı kıyıları ve mineral bakımından zengin yapısı, Köbeytuz'u Kazakistan'ın en sıra dışı doğal miraslarından biri haline getiriyor.

Kovid-19 döneminde dünya çapında ilgi gördü

Köbeytuz, özellikle Kovid-19 salgını döneminde sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde hem yurt içinde hem yurt dışında büyük tanınırlık kazandı.

Diz seviyesini aşmayan sığ yapısı nedeniyle her yıl binlerce kişi gölü ziyaret ederek pembe su ve tuz kristalleri üzerinde fotoğraf çektiriyor.

Ancak artan ziyaretçi sayısı, beraberinde çevresel sorunları da getiriyor.

Bazı ziyaretçilerin gölden tuz ve çamur toplaması, kıyı şeridinde araç kullanılması ve çevreye çöp bırakılması, gölün hassas ekosisteminde tahribata yol açtı. Bunun üzerine ülkede Köbeytuz'un daha sıkı korunmasına yönelik talepler arttı.

Tokayev'in talimatıyla milli park sınırlarına dahil edilmesi kararlaştırıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in bu ay verdiği talimat doğrultusunda Köbeytuz Gölü'nün, Buyratau Devlet Milli Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilerek "özel koruma altındaki doğal alan" statüsüne kavuşturulmasına karar verildi.

Akmola Valiliği, koruma çalışmaları kapsamında, göl çevresine seyir terası ve otopark inşa edileceğini, ziyaretçilerin hassas kıyı bölgelerine girişinin sınırlandırılacağını açıkladı.

Ayrıca bölge girişlerinde 24 saat kontrol noktaları kurulacak, polis ve ilgili kamu kurumları ortak denetim yürütecek.

"Çocuklarımla unutulmaz anılar biriktirdik"

Çocuklarıyla birlikte Köbeytuz'u ziyaret eden Astana sakini Asel Abdrahmanova, AA muhabirine, uzun süredir sosyal medyada gördüğü gölü bu yaz ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bozkırın ortasında böyle bir doğa harikasıyla karşılaşmaktan duyduğu hayranlığı dile getiren Abdrahmanova, "Beni en çok etkileyen pembe sudan ziyade güneş ışığında parlayan tuz kristalleri oldu. Sanki bıçakla kesilmiş gibi düzgün şekilli küçük tuz parçaları gölün üzerinde yürürken eşsiz bir görüntü oluşturuyordu. Çocuklarımla harika fotoğraflar çektirdik ve unutulmaz anılar biriktirdik." ifadelerini kullandı.

Akmola Bölgesi Doğal Kaynaklar ve Doğa Kullanımını Düzenleme İdaresince yapılan hidrokimyasal analizlerde, göl suyunda amonyum azotu, amonyak, klorür, arsenik ve sülfat gibi bazı maddelerin sınır değerlerinin üzerinde olduğu belirlendi.

Yetkililer, bu nedenle gölde yüzmenin sağlık açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunurken, gölden tuz toplanmasının da doğal yapıyı olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Son dönemde, sosyal medyada göl çevresinde yeniden biriken çöplerin görüntülerinin paylaşılması, koruma tedbirlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Çevre uzmanları ise Köbeytuz'un eşsiz ekosisteminin gelecek nesillere aktarılabilmesi için, ziyaretçi sayısının kontrollü şekilde yönetilmesi, çevre kurallarının tavizsiz uygulanması ve doğal alan üzerindeki insan baskısının en aza indirilmesi gerektiğini ifade ediyor.