Kazakistan Nükleer Enerjiye Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan Nükleer Enerjiye Geçiyor

Kazakistan Nükleer Enerjiye Geçiyor

Tokayev, elektrik kıtlığı nedeniyle nükleer santral inşasını hızlandırma talimatı verdi.

28.01.2025 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, hükümete artan elektrik kıtlığı nedeniyle ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasını hızlandırma talimatı verdi.

Hükümetin yıllık değerlendirme toplantısına başkanlık eden Tokayev, aynı zamanda Oljas Bektenov başkanlığındaki kabineye yeni görevler verdi.

Tokayev, geçen yıl dünyadaki zor duruma rağmen ülke ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ancak çözülmesi gereken sorunların olduğunu söyledi.

Özellikle ekonomiyi çeşitlendirme, yabancı yatırım çekme, turizm, transit, ulaştırma ve lojistik, e-ticaret sektörlerini geliştirme ile yapay zeka alanında acil atılımların gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tokayev, "İklim gündemi de büyük değişikliklere uğrayacak ve bu da yeşil enerjinin geliştirilmesine yönelik yaklaşımların gözden geçirilmesini gerektirecek." dedi.

"Ülkemizin nükleer enerjiye ihtiyacı var"

Tokayev, artan elektrik kıtlığı nedeniyle ilk nükleer enerji santralin inşasını hızlandırma ve ülkede bir nükleer küme oluşturma çalışmalarına başlatma talimatı verdi.

Gelecekte 2 nükleer santral daha inşa etmeyi planladıklarını vurgulayan Tokayev, "İkinci nükleer santralin inşaatına ilişkin, meclis ve hükümetten teklif bekliyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki; ülkemizin nükleer enerjiye ihtiyacı var. Onsuz Kazakistan'ın ileriye dönük gelişimi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla mücadeleye dikkati çekti

Tokayev, Kazakistan'ın dünyada güvenilir ve "orta güç" olarak adlandırıldığına işaret ederek, "Bu yüksek statü, yalnızca siyasi alanda değil her şeyden önce ekonomi, yatırım, bilim ve teknoloji alanlarındaki somut başarılarla desteklenmelidir." dedi.

Mevcut jeopolitik durumda, en yakın komşularıyla işbirliğinde yeni bir seviyeye geçilmesi gerektiğini bildiren Tokayev, ayrıca Çin, Rusya, ABD ve Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Asya ülkeleriyle büyük yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinin önemine değindi.

Tokayev, dezenformasyonla mücadeleye ve internet platformlarında yıkıcı içeriğin yayılmasının önlenmesine yönelik yasal düzenlemenin geliştirilmesine dikkati çekerek, "Kamuoyunu manipüle etmeyi, yetkilileri itibarsızlaştırmayı ve nefreti kışkırtmayı amaçlayan dezenformasyon ve medya aldatmacalarıyla daha fazla karşılaşıyoruz. Bu durum vatandaşların güvenliği ve ülkedeki istikrar açısından ciddi riskler yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Bektenov ise yakında Almatı bölgesinde ülkenin ilk nükleer enerji santralinin inşasına ilişkin anlaşmaları imzalayacaklarını vurgulayarak, ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası için yerlerin belirlenmesi amacıyla bölgesel analiz çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Nükleer Santral, Kazakistan, Teknoloji, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Nükleer Enerjiye Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
21:52 Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray’da yeni Icardi gelişmesi Son durumu merak ediliyordu: Galatasaray'da yeni Icardi gelişmesi
21:46 Konya’da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı Konya'da çöken binaya ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı
21:26 Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti
21:09 İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul’da İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
21:06 Sağlık Bakanlığı: ’Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak Sağlık Bakanlığı: 'Hastanelere yönlendirilen hastalardan alınacak ücret yüzde 50 indirimli olacak
20:53 Bolu’daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı Bolu'daki yangın faciası: Otel müdürünün ifadesi ortaya çıktı
20:41 Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında ’yalan tanıklık’ suçundan soruşturma başlatıldı Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatıldı
20:27 MHP lideri Bahçeli’den İmamoğlu’na istifa çağrısı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na istifa çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kazakistan Nükleer Enerjiye Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.