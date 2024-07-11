Kazakistan Parlamentosu, BRICS ile Ortaklıkları Destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan Parlamentosu, BRICS ile Ortaklıkları Destekleyecek

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senatonun Başkanı Maulen Aşimbayev, BRICS gibi uluslararası kuruluşlarla ortaklıkları aktif olarak destekleyeceklerini açıkladı. Aşimbayev, küresel güvenlik mimarisinin sarsıldığını ve genel çatışmaları azaltmak için etkili çözümler bulmanın önemli olduğunu belirtti. Kazakistan'ın güvenli ve dengeli bir dünya yaratmaya yönelik yaklaşımlarının BRICS ile uyumlu olduğunu vurgulayan Aşimbayev, Kazakistan Parlamentosunun diğer uluslararası kuruluşlarla da aktif rol üstlendiğini ifade etti.

11.07.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senatonun Başkanı Maulen Aşimbayev, güvenli ve dengeli bir dünya yaratmaya yönelik yaklaşımlar sunan BRICS gibi uluslararası kuruluşlarla ortaklıkları aktif olarak destekleyeceklerini söyledi.

Kazakistan Parlamentosundan yapılan açıklamaya göre, Aşimbayev, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen BRICS Parlamentoları 10. Forumu'na katıldı.

Aşimbayev, burada yaptığı konuşmada, küresel güvenlik mimarisinin sarsıldığını, yerinde öngörülemez bir uluslararası ilişkiler sistemi oluştuğunu belirterek, "Bu koşullar altında ortak görevimiz, genel çatışmaları azaltmak ve modern dünyada güvenlik ve istikrarı sağlayacak etkili çözümler bulmaktır." dedi.

Kazakistan'ın güvenli ve dengeli bir dünya yaratmaya yönelik yaklaşımlar sunan BRICS gibi uluslararası kuruluşlarla ortaklıkları aktif olarak destekleyeceğinin altını çizen Aşimbeyev, "Bu, uluslararası ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan politikamızla uyumludur." ifadesini kullandı.

Aşimbayev, Meclis ve Senatodan oluşan Kazakistan Parlamentosunun, Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolar Arası Asamblesi, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenter Asamblesi ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ile aktif rol üstlendiğini ve bu kapsamda BRICS+ alanındaki meslektaşlarıyla etkileşime hazır olduklarını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2-4 Temmuz'da Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde Kazakistan'ın BRICS'e üye olmasını desteklediklerini bildirmişti.

Kaynak: AA

Kazakistan, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan Parlamentosu, BRICS ile Ortaklıkları Destekleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kazakistan Parlamentosu, BRICS ile Ortaklıkları Destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement