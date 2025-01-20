Kazakistan Patates İhracatını Yasakladı

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ALMATİ, 20 Ocak (Xinhua) -- Kazakistan Tarım Bakanlığı, yerel patates fiyatlarında istikrar sağlanması amacıyla Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olmayan ülkelere yapılacak patates ihracatını altı ay süreyle yasaklama kararı aldı.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada komşu ülkelerden gelen talebin artması ve bu yılki yüksek ihracat fiyatları nedeniyle patates ihracatının 1,5 kat artarak yerel piyasaları etkilediği belirtildi.

Söz konusu yasağın Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerle ticarette geçerli olmayacağını kaydeden bakanlık, yasağın amacının spekülatif fiyat artışlarını önlemek ve piyasa istikrarını sağlamak olduğunu ifade etti. Açıklamada mevcut patates rezervlerinin 2025 hasadına kadar iç talebi karşılamak için yeterli olduğu vurgulandı.

Ülkedeki toplam patates rezervi, perakende zincirlerindeki stoklar hariç olmak üzere pazar günü itibarıyla 850.000 tonun üzerinde bulunuyor. 2024 hasadı ise 2,9 milyon ton idi.