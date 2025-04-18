Kazakistan ve Benin'den İkili İlişkilerde Yeni Adım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kazakistan ve Benin'den İkili İlişkilerde Yeni Adım

Kazakistan ve Benin\'den İkili İlişkilerde Yeni Adım

Kazakistan ve Benin, siyasi ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

18.04.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan ile Batı Afrika ülkesi Benin'in dışişleri bakanlıkları arasında ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla siyasi ve diplomatik istişarelere ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, çalışma ziyareti kapsamında başkent Astana'ya gelen Benin Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ile bir araya geldi.

Taraflar arasındaki görüşme, Benin'den Kazakistan'a dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olurken, bunun ikili ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı olduğu kaydedildi.

Ticaret, lojistik ve dijitalleşme alanlarında işbirliğini genişletme konularını ele alan taraflar, görüşmede bu bağlamda hukuki çerçevenin iyileştirilmesi ve çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtleu, görüşmede, yeni jeopolitik koşullarda ülkesinin Afrika kıtasıyla eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ortaklığı geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayarak, "Benin ile tarım, ulaştırma ve lojistik, finans, dijitalleşme ve telekomünikasyon teknolojileri gibi gelecek vadeden alanlarda işbirliğini geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nurtleu, 2024 yılında Kazakistan ile Benin arasındaki ticaret hacminin 700 milyon dolar olarak kaydedildiğini, bu rakamı artırmak için Benin'e ticari misyon göndermeye hazır olduklarını belirtti.

Benin Dışişleri Bakanı Bakari de ülkelerinin ortak değerleri paylaştığına işaret ederek, temelde güçlü, dinamik ve verimli ilişkiler kurmak istediklerini aktardı.

Bunun yanı sıra taraflar, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde gıda güvenliği alanındaki etkileşimi ele aldı.

Görüşme sonrası Nurtleu ve Bakari, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla siyasi ve diplomatik istişarelere ilişkin dışişleri bakanlıkları arasındaki mutabakat zaptını imzaladı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Benin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan ve Benin'den İkili İlişkilerde Yeni Adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu Suriye’den çekilmeye başladı ABD ordusu Suriye'den çekilmeye başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin konuştu: Değişiklik yok
Avrupa gecesine damga vuran olay Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı Avrupa gecesine damga vuran olay! Forma bu hale geldi, hakemin kararı herkesi şaşırttı
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı Hamas, İsrailli esirlerin tamamını serbest bırakma şartını açıkladı
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti

19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
17:32 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:45 Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
08:30 İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
08:13 Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
08:03 Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
07:54 9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 20:40:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kazakistan ve Benin'den İkili İlişkilerde Yeni Adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement