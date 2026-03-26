Kazakistan ve İran'dan Telefon Görüşmesi
Kazakistan ve İran'dan Telefon Görüşmesi

26.03.2026 20:56
Kazak ve İran dışişleri bakanları, Orta Doğu durumunu ve işbirliği konularını görüştü.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Köşerbayev ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki mevcut durumu ele aldıkları ve işbirliğine ilişkin güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundukları bildirildi.

Açıklamada, Kazak Bakan Köşerbayev'in görüşmede, İran'daki gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirdiği ve Kazakistan'ın barışçıl müzakereler için Türkistan kentinde platform sağlamaya hazır olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Bunun yanı sıra açıklamada, tarafların ikili ilişkilerdeki güncel konulara ilişkin diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Kaynak: AA

