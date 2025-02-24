Kazakistan ve Kırgızistan Ticari İşbirliği Güçleniyor

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Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, iki ülke arasında ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik görüşme yaptı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Bektenov, ilk kez Astana'da resmi temaslarda bulunan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Kasımaliyev ile Hükümet Evi'nde önce baş başa ardından heyetler arası genişletilmiş toplantıda bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Kazakistan ile Kırgızistan arasında ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik konuları ele aldı.

Bektenov, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesinin iki ülkenin ekonomisinde önemli etken olduğuna işaret ederek "Geçen yıl 1,7 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretin göstergesi sevindirdi. Ticaretin ve ekonomik etkileşimin daha da genişlemesi için önemli bir potansiyel görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasımaliyev de komşu ülkeler arasındaki ikili işbirliğinin stratejik önem taşıdığına dikkati çekerek "Komşu halklarımız, kadim zamanlardan beri devam eden dostluk, kardeşlik, ortak kültür, dil ve hatta geleneklerle birbirine bağlı. Bu toplantının her iki tarafı da ilgilendiren birçok konuda fikir alışverişinde bulunma ve iki ülkenin çıkarlarına uygun yeni teklifler geliştirme fırsatı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun yanı sıra taraflar su kaynaklarının temini, bölgesel enerji güvenliği, sınırda turistik rotaların geliştirilmesi gibi konuları da masaya yatırdı.