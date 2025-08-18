Kazakistan ve Özbekistan'dan İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
Kazakistan ve Özbekistan'dan İşbirliği Anlaşması

18.08.2025 18:27
Kazakistan ve Özbekistan senatoları, 2025-2026 için işbirliği yol haritası imzaladı.

Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ile Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, iki ülke senatoları arasında 2025-2026 dönemi için işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin yol haritasını imzaladı.

Kazakistan Senatosu Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Aşimbayev, resmi ziyaret kapsamında Astana'ya gelen Özbek mevkidaşı Narbayeva ile bir araya geldi.

Aşimbayev, görüşmede, Kazakistan'ın yüzyıllardır dostu, komşusu ve kardeşi olan Özbekistan'ın yaklaşan bağımsızlık gününü tebrik etti.

Ülkeler arasında Orta Asya'nın istikrarlı geleceği için ortak eylemlerin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Aşimbayev, "Ülkelerimiz arasında her düzeyde yakın siyasi temaslar mevcut, ekonomik işbirliği aktif olarak gelişmekte, kültürel ve insani bağlar güçlenmektedir." dedi.

Narbayeva ise Kazakistan'ın Orta Asya bölgesinin kalkınması ve Kazak-Özbek ilişkilerinin kilit alanlarda güçlendirilmesi yolunda gösterdiği çabaları takdir ettiklerini kaydetti.

Taraflar, görüşmede su, enerji, ulaştırma, lojistik, çevre, tarım, mühendislik, eğitim, dijitalleşme ve gıda güvenliği gibi sektörlere yönelik desteğin önemini vurguladı.

???????Aşimbayev ve Narbayeva, görüşme sonrası Kazakistan Parlamentosu Senatosu ile Özbekistan Ali Meclisi Senatosu arasında 2025-2026 yılları için işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin yol haritasını imzaladı.

Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Narbayeva, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Kaynak: AA

