Kırklareli'nden İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8 olarak ölçüldü.
Vize ilçesindeki baraj kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli Kazandere'de su seviyesi yüzde 8 olarak kaydedildi.
Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Kazandere Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Düzeyde - Son Dakika
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