Kazanlık\'ta 123. Gül Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Bulgaristan'ın güneyinde ülkenin "Gül Başkenti" olarak nitelendirilen Kazanlık kentinde 123. Gül Bayramı kutlandı.

Dünyanın önemli gül yağı üreticileri arasında yer alan Bulgaristan'da 1903 yılından bu yana düzenlenen festivale çok sayıda yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

Konserler, resim ve fotoğraf sergileri ile sokak gösterilerinin yer aldığı festivalin en önemli etkinliği olan geleneksel geçit törenine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Bulgaristan'ın en büyük sokak karnavalı olarak nitelendirilen renkli korteje, 2026 Gül Kraliçesi Denitsa Malcheva öncülük etti.

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, festivalde yaptığı konuşmada, gülün Bulgaristan'ın en önemli sembollerinden biri olduğunu belirterek, gül üreticilerinin emeğine daha fazla destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren geçit töreninde anaokulları ve okulların yanı sıra kültür merkezleri, spor kulüpleri, folklor toplulukları ile yurt içi ve dışından gelen konuk gruplar yer aldı.