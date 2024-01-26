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Kazım Karabekir'in vefatının 76. yılında anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kazım Karabekir'in vefatının 76. yılında anma töreni düzenlendi

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 76. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törende, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir ailesi tarafından anıta çelenk sunuldu. Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kazımkarabekir Kaymakamı Salih Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı.

Kazım Karabekir\'in vefatının 76. yılında anma töreni düzenlendi
26.01.2024 - 12:45,
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Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 76. yılı dolayısıyla Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir ailesi tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Merkez Büyük Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerifle program sona erdi.

Programa, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kazımkarabekir Kaymakamı Salih Kaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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