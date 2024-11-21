KBRN Kongresi Ankara'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KBRN Kongresi Ankara'da Başladı

Geniş Video İzle

Üçüncü Uluslararası KBRN Kongresi, güncel tehditler için yeni yaklaşımları tartışmak amacıyla düzenlendi.

21.11.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üçüncü Uluslararası KBRN Kongresi başladı

ANKARA - Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer alanlarda çalışan paydaşları bir araya getirerek güncel tehditlere karşı yeni yaklaşımların tartışılması amacıyla düzenlenen Üçüncü Uluslararası KBRN Kongresi başladı.

KBRN alanındaki tehdit ve tehlikelerin yanı sıra güncel teknolojik gelişmeler ve bilimsel çalışmalar hakkında oturumların yer aldığı kongrede; akademik çalışmalara da yer verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, yaptığı konuşmasında, kongrenin gelişen KBRN tehditlerine karşı sürekli ilerleme ve yenilikçi çözümler mottosu çerçevesinde bilgi paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirmesini temenni ettiğini söyledi.

KBRN tehditlerine Karşı AFAD bünyesinde bütüncül ve yenilikçi yaklaşımla çalışmaların sürdüğünü dile getiren Karaloğlu, "Bu yıl Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz kongremiz, geçmişte elde ettiğimiz tecrübeler üzerine yenilerini eklemek ve ülkemizin bu alandaki kapasitesini daha da ileriye taşıma açısından büyük bir önem arz etmektedir. KBRN tehditlerinin sürekli değişen ve gelişen doğası karşısında ulusal sınırları aşan iş birliği hayatı önem taşımaktadır. Bu kongre, dünya genelinde artan KBRN risklerine karşı ortak bir bakış açısı geliştirmemize olanak sağlayacaktır" dedi.

AFAD Başkanı Okay Memiş ise KBRN alanlarında çalışan paydaşları kongre sayesinde bir araya getirdiklerini kaydederek, "Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer alanlarda çalışan paydaşları bir araya getiriyor. Organizasyonumuz güncel tehditlere karşı yeni yaklaşımların tartışılması için bir platform işlemi görecek. KBRN tehditlerine ilişkin yeni yaklaşımların önemini dünyamızın güncel durumuna baktığımızda görebiliyoruz. Yaşanan güncel, siyasi ve askeri gelişmeler KBRN yayılım önlemlerinin ve müdahale kapasitesinin kıymetini bir kez daha hatırlatıyor. Güncel dönem dışına çıkıp dünyanın son 100 yılına baktığımızda KBRN olaylarının birçok kez gerçekleştiğini görüyoruz. Öyle ki son 100 yılda insanlığa en büyük acıları yaşatan olaylar arasında KBRN önemli bir yer tutuyor" ifadelerini kullandı.

Programa, BM, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü gibi uluslararası örgütler, uzmanlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

KBRN Kongresi Ankara\'da Başladı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Münir Karaloğlu, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Sağlık, Güncel, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBRN Kongresi Ankara'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
18:56 BMGK’da Gazze’de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi BMGK'da Gazze'de acil ateşkes tasarısı ABD tarafından 4. kez veto edildi
18:44 Beşiktaş, Türkiye’de bir ilke imza attı Beşiktaş, Türkiye'de bir ilke imza attı
18:33 Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE’den buldu Güreş ringlerinden bakanlığa: Trump yeni eğitim bakanını WWE'den buldu
18:24 Adını Ajda Pekkan’dan alan altın yeniden moda oldu Adını Ajda Pekkan'dan alan altın yeniden moda oldu
18:19 Gardi, Osimhen’den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray’a getiriyor Gardi, Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha Galatasaray'a getiriyor
17:58 Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yıllar önceki halleri görenleri şaşırttı
17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 14:53:27. #1.13#
SON DAKİKA: KBRN Kongresi Ankara'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.