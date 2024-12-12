KBÜ'de Medya Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KBÜ'de Medya Buluşması

KBÜ\'de Medya Buluşması

Karabük Üniversitesi'nde medya sektörü temsilcileri öğrencilerle buluşarak deneyim paylaştı.

12.12.2024 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Medya Sektörü Temsilcileri Öğrencilerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde "Sektörden dersliğe bilgi ve tecrübe paylaşımı" konulu projede Karabük yerel medya sektörü temsilcileri, öğrencilerle buluşturuluyor.

Etkinlik kapsamında Karabük Net Haber Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ergün Başkaya, internet haberciliği üzerine bilgi birikimini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Dijital medya üzerinde, internet haberciliğiyle ilgili iletişim fakültesi öğrencilerine bilgi birikimlerini aktaran Başkaya, internet haberciliğinde önem taşıyan unsurlar hakkında bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seminer sonunda Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Fatih Bayram tarafından Başkaya'ya teşekkür belgesi takdim edildi.

Seminere, Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnce, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Mehmet Çetinkaya, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Genel Sekreteri Semih Gülen ve bazı yerel internet haber sitesi temsilcileri, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ'de Medya Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 öneri sıraladı Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
14:32 Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı
14:21 Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in serveti dudak uçuklattı Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
14:10 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor
14:07 Görele Limanı’nda şoke eden görüntü Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı
14:06 Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 10:54:15. #1.11#
SON DAKİKA: KBÜ'de Medya Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.