KBÜ'den Elektromanyetik Koruma Malzemesi - Son Dakika
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KBÜ'den Elektromanyetik Koruma Malzemesi

Karabük Üniversitesi, elektromanyetik dalgalara karşı koruma sağlayan yapı malzemesi üretti.

30.01.2025 20:43
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KBÜ'de elektromanyetik dalgalara karşı koruma sağlayan yapı malzemesi üretildi

KARABÜK - Karabük Üniversitesi, elektromanyetik dalgalara karşı koruma sağlayan yapı malzemesiyle Türkiye savunma sanayisine büyük katkı sağlayacak.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), çevre dostu ve yenilikçi yapı malzemeleri geliştirme alanında önemli bir başarıya imza attı. TÜBİTAK destekli proje çerçevesinde, Kardemir'in yan ürünleri ve atık malzemeleri kullanılarak çevreci tuğla ve karo kaplama malzemeleri üretildi. Bu katma değeri yüksek yapı malzemeleri, karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra elektromanyetik koruma da sağlıyor.

KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Tekin, geliştirdikleri yapı malzemelerinin seramik ürünlere göre 8 kat daha az karbondioksit emisyonuna sahip olduğunu belirtti. Düşük ısıyla üretilebilen bu malzemelerin çevre dostu özellikleriyle öne çıktığını ifade eden Tekin, özel tekniklerle üretilen söz konusu yapı malzemeleri, elektromanyetik dalgalara karşı koruma sağladığını aktardı.

Tekin, Wi-Fi ve cep telefonu sinyallerini zayıflatabilen bu ürünlerin savunma sanayi, hastaneler, okullar ve konutlarda kullanılabildiğini söyledi.

Üretilen malzemelerin sanayiye entegrasyonu için çalışmaların sürdüğünü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gerekli onayların alınması ve fabrikasyon üretime geçilmesi için girişimlere başlandığını kaydeden Tekin, yatırımcıların desteğini beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Türkiye, Karabük, Güncel, Eğitim, Çevre, Son Dakika

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