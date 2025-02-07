KBÜ Ekibinin Deprem Anıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KBÜ Ekibinin Deprem Anıları

Geniş Video İzle

Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi, 6 Şubat depremlerinde yaşadıkları travmaları aktardı.

07.02.2025 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KBÜ kurtarma ekipleri 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını böyle anlattı

KARABÜK - Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi, 2 yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde tanık oldukları olayları ve hayatlarına dokundukları insanlar ile yaşadıkları zorlukları anlattı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük depremin üzerinden tam iki yıl geçti. Enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak üzere deprem bölgesine giden Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personellerinden Mühendis İsmail Köse, Ahmet Daşlık, Yusuf Civelekoğlu ve Emrullah Bingöl yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraşlı olan Makine Mühendisi İsmail Köse, depremden aynı gece kendisini bir hemşerisinin aramasıyla haberdar olduğunu belirterek, "Ailemi aradığımda hepsinin durumunun iyi olduğunu öğrendim. Çok büyük bir yıkım olduğunu söylediler. Bölgeye gitmek ve depremzedelere yardım etmek istedik. Hazırlık süreci başladı. Özellikle teknik ekipmanları kullanabilen, bakım onarımdaki arkadaşlarla iletişime geçerek arkadaşlardan bir ekip oluşturduk. Kahramanmaraş'a gittik" diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalıştıklarını anlatan Köse, "Orada gece karanlıkta enkazdan bir kız çocuğunu ölü çıkardık. Depremin 110'uncu saatinde ise Halil Korkmaz isimli ağabeyimizi sağ çıkardık" dedi.

Ebrar Sitesi'ne ulaştıklarında can pazarının yaşandığını anlatan Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli işçi Yusuf Civelekoğlu, her taraftan gelen çığlık seslerini unutamadığını söyledi.

Civelekoğlu, "Her taraf toz dumandı. Şehrin silüeti belli olmuyordu. Gerçekten çok acı bir durumdu. 14-16 yaşlarında 2 kız çocuğu tam kaçmaya yakın dış kapının ağzında enkaz altında kalmışlar. Onları çıkardığımızda hiçbir yaraları yoktu. Kontrol edildi. Maalesef öldükleri belirlendi. Boyunları kırılmış. Maalesef 80'e yakın cenaze çıkardık. Sadece 1 kişiyi sağ çıkardık. Depremin ardından milletçe varımızı yoğumuzu verdik" ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknisyen olarak görev yapan Emrullah Bingöl de bölgeye vardıklarında insanların acıları ve feryat figanlarıyla karşılaştıklarını aktararak şunları söyledi: "İnsanlar bizden hep bir umut bekliyordu. 'Canlarımız var onları kurtarın, bize yardım edin' diyorlardı. Depremin 110'uncu saatinde bir olağanüstü ile Halil amcayı kurtardık. Çok farklı bir duyguydu. Biz Halil amcaya ulaştığımızda elimizi öyle bir sımsıkı tutmuştu ki sanki onun elini bıraksak tekrardan boşluğa düşecek gibiydi."

Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli işçi Ahmet Daşlık da enkaza girdikleri 20 dakikada cenaze çıkarmaya başladıklarını aktararak, her yerde cenazelerle karşılaştıklarını belirterek unutamadığı anları şu düşüncelerle ifade etti: "Çok büyük acılar vardı. Unutamadığım anılardan bir tanesi hamile kadınla kocası idi. Birbirlerine sarılmışlardı. Orada ağlamıştım."

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da depremlerde hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Rabbim milletimizi, ülkemizi ve insanlığı, her türlü afetlerden ve kötülüklerden korusun." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Karabük, Güncel, Deprem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ Ekibinin Deprem Anıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:57:29. #1.11#
SON DAKİKA: KBÜ Ekibinin Deprem Anıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.