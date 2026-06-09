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KBÜ Takımından ABD'de Ödül

KBÜ Takımından ABD\'de Ödül
09.06.2026 13:30
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Karabük Üniversitesi'nin 'Evrenos İKA' takımı, ABD'de 'Rookie of the Year' ödülünü kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Evrenos İKA" takımı ABD'de "Rookie of the Year" ödülünü kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka tabanlı insansız kara aracı, ABD'de bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Intelligent Ground Vehicle Competition (IGVC) 2026'da "Rookie of the Year" (Yılın En Başarılı Yeni Takımı) ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerince 2024'te kurulan ve KBÜ Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır danışmanlığında çalışmalarını sürdüren takımın uluslararası alanda elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Uluslararası alanda üniversiteyi ve Türkiye'yi temsil eden öğrencileri tebrik eden Kırışık, "Bu başarı, Karabük Üniversitesi'nin teknoloji üretme kapasitesinin somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

KBÜ senatosunda SosyalFest 2026 başarısı ve akreditasyon kazanımları değerlendirildi

Karabük Üniversitesi Haziran Ayı Senato Toplantısında, SosyalFest 2026, yeni akreditasyon başarıları ve üniversitenin gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, KBÜ ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen SosyalFest 2026'nın çıktıları, üniversitenin kalite ve akreditasyon çalışmalarında elde ettiği yeni başarılar ile gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, üniversitenin uluslararası ölçekte belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

SosyalFest'e ilişkin değerlendirmede bulunan Kırışık, şunları kaydetti:

"Bizim için en önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan doğruya SosyalFest'e tebriklerini, takdirlerini ve başarı dileklerini iletmesi oldu. Bizim için de son derece sevindirici bir gelişme oldu. İstanbul Valimiz Davut Gül Beyefendi de bunu konuşmasının başında söyleyerek ifade etmiş oldu."

Kırışık, SosyalFest'e 12 bin 20 proje başvurusu yapıldığını aktararak, organizasyon kapsamında 332 stant kurulduğunu, 25 alan etkinliği gerçekleştirildiğini, 93 protokol imzalandığını ve 300 finalist projenin sergilendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Güncel, İKA, Son Dakika

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