KDAP Projesi Toplantısı Domaniç'te Gerçekleştirildi

06.05.2026 17:19
Kütahya'da dezavantajlı alanların kalkınması için 34 milyon avro bütçeli proje toplantısı yapıldı.

Kütahya'da uygulanacak Kırsal Dezavantajlı Alanların Kalkındırılması Projesi (KDAKP) kapsamında Domaniç'te Çok Paydaşlı Platform Kurulum Toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda kırsal kalkınmaya yönelik hibe programları, üretim planlamaları ve destek modelleri anlatıldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Keleş, yaptığı açıklamada, ildeki 7 ilçede, 157 köyde kırsal alanlarda dezavantajlı olan vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını ve küçük aile işletmelerini destekleyecek dış kaynaklı bir projeye başlamak üzere olduklarını belirterek, "Bugün de burada çok paydaşlı platformları oluşturup bölgenin sorunlarını ve ihtiyaçlarını analiz ederek, 4 yıl uygulanacak proje için stratejik plan hazırlamak amacıyla üreticilerimizle bir araya geldik." dedi.

Keleş, projeye başlangıç için toplam 34 milyon avro bütçe ayrıldığını belirterek, kaynağın doğru alanlarda kullanılmasıyla kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlanacağını ifade etti.

İl Proje Koordinatörü Erkan Özer ise programda sunum yaptı.

Toplantıda ayrıca Çok Paydaşlı Platform yapısının işleyişi, üreticilerin taleplerinin alınması, markalaşma süreçleri ve kırsal kalkınma stratejileri hakkında değerlendirme yapıldı.

Kaynak: AA

