KDC, ABD'den Sınır Dışı Edilenleri Kabul Edecek

07.04.2026 00:11
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nisan 2026'da ABD'den sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarını kabul edecek.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), ABD'den sınır dışı edilen üçüncü ülke vatandaşlarının Nisan 2026 itibarıyla geçici olarak kabul edileceğini bildirdi.

KDC İletişim ve Medya Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti, Nisan 2026 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin göç mekanizmaları kapsamında yer alan üçüncü ülke vatandaşlarının geçici olarak kabul edilmesine yönelik bir düzenlemenin uygulanmaya başlanacağını kamuoyuna duyurur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mekanizmanın ortaklaşa belirlenen usuller çerçevesinde hayata geçirileceği belirtildi.

Yabancıların ülkeye giriş ve ikametinin egemenlik esasları doğrultusunda yönetileceği bildirilen açıklamada, uygulamanın mali boyutuna ilişkin olarak ise lojistik ve teknik yönetimin ABD tarafından sağlanacağı ve KDC'nin kamu bütçesine herhangi bir mali yük olmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, göçmenlerin kabulüne yönelik altyapı ve denetim hazırlıklarının tamamlandığı vurgulandı.

Kabul merkezlerinin başkent Kinşasa'da belirlendiği aktarılan açıklamada, sürecin ulusal egemenliğe ve iç güvenlik gerekliliklerine saygı çerçevesinde yürütülen kontrollü bir süreç olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Afrika ve Latin Amerika'da "üçüncü ülke anlaşmaları" uyguluyor. Bu kapsamda Ruanda, Güney Sudan ve Uganda, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri kabul ediyor.

İnsan hakları örgütleri, bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sığınmacıların güvenliğinin tehlikeye atıldığını savunuyor.

