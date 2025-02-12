KDC'de Çatışmalar Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KDC'de Çatışmalar Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor

DSÖ, KDC'deki çatışmalar nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin zorlaştığını bildirdi.

12.02.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden çatışmalar nedeniyle halkın sağlık hizmetlerine erişmekte zorlandığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, KDC'nin doğusunda son dönemde artan şiddetin önemli can kayıplarına, yaralanmalara, yerinden edilmelere ve kritik sağlık altyapısının yıkılmasına yol açtığını belirterek, "900'den fazla ölüm ve 4 binden fazla yaralanma bildirildi." diye konuştu.

Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan insanların sadece 3'te 1'inin buna erişebildiğini aktaran Ghebreyesus, hamile kadınların güvenli doğum için sağlık tesislerine ulaşamadığını söyledi.

Ghebreyesus, KDC'de M çiçeği virüsü (Mpox) ve kolera gibi bulaşıcı hastalık tehditlerinin de çoğaldığına dikkati çekerek, "Hastaneler ve morglar dolup taştı. Bazı sağlık çalışanları kaçmak zorunda kalırken, diğerleri günlerdir gece gündüz çalışıyor." dedi.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Goma şehrinin kontrolü için çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını bildirdi.

Bölgedeki birçok köy ve kasabayı kontrolüne alan isyancı grup M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

M23'ün ateşkes ilan etmesi üzerine KDC hükümeti, "isyancıların tek taraflı ateşkes ilanının yanıltıcı propaganda" olduğunu savunarak çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

BM ve KDC'nin M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda ise iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla "23 Mart Hareketi" adı altında ortaya çıkan grup, "M23" şeklinde anılmaya başlanmıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de Çatışmalar Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:17 Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı
18:54 AK Partili Gökçek’ten “Başarır“ iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu AK Partili Gökçek'ten "Başarır" iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu
17:58 DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye’nin size ihtiyacı var DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var
17:43 Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
07:56 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak: İstifam kabul edilmedi, görevime devam edeceğim
07:16 Brezilya’da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı Brezilya'da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı
07:16 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları’nda iptaller var İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları'nda iptaller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 20:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: KDC'de Çatışmalar Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.