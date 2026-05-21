KDC'de Ebola Merkezine Saldırı

21.05.2026 23:12
Ebola'nın Rwampara'daki tedavi merkezi, cenaze sorunu nedeniyle halk tarafından ateşe verildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Ituri eyaletinde "Ebola salgınının merkez üssü" olarak gösterilen Rwampara kasabasında, halkın bir cenazeyi teslim alamaması üzerine çıkan olaylarda Ebola tedavi merkezi ateşe verildi.

Görgü tanıkları ve üst düzey bir polis memuru, Ebola şüphesiyle hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin teslim edilmemesi üzerine Rwampara'da bulunan hastalık tedavi merkezinin ateşe verildiği bilgisini paylaştı.

Gençlerden oluşan bir grubun Ebola tedavi merkezine zorla girmesiyle içerideki ekipmanlar ve Ebola şüphelisine ait olduğu değerlendirilen en az bir cenaze ateşe verildi.

Sağlık çalışanları da bölgeden araçlarla uzaklaştı.

Bölgedeki üniversite öğrencisi Alexis Burata, polisin kalabalığı sakinleştirmeye çalıştığını ancak başarısız olduğunu belirterek, "Gençler sonunda merkezi ateşe verdi." dedi.

Olaylar, cenaze defin protokollerine yönelik anlaşmazlıktan kaynaklandı

Ituri Eyaleti Kamu Güvenliği Dairesi Başkanı Kıdemli Komiser Yardımcısı Jean Claude Mukendi de tedavi merkezinin ateşe verildiğini doğrulayarak, olayların cenaze defin protokollerine yönelik anlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi.

Mukendi, Ebola şüphesi bulunan cenazelerin sağlık ekiplerince yönetmeliklere uygun şekilde defnedilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu ALIMA'nın saha koordinatörü Hama Amadou, durumun daha sonra sakinleştiğini ve ekiplerin merkeze dönerek çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden görüldü

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

